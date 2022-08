Trnava, nebo Polsko. Slavia v případě postupu nebude cestovat daleko

Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes Panathinaikos Atény, utkají se v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek.

Český vicemistr by začal dvojzápas 18. srpna venku, odveta by byla na programu o týden později. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přišla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph's. Úvodní utkání 3. předkola s Panathinaikosem odehrají Pražané ve čtvrtek doma v Edenu. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.