Slovácko jasně přehrálo AIK Stockholm, do odvety si veze třígólový náskok

Fotbalisté Slovácka zvítězili v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy nad AIK Stockholm jednoznačně 3:0. V prvním poločase skóroval Milan Petržela, po změně stran zúročili velký tlak domácích Vlasij Sinjavskij a Petr Reinberk.

Odveta se bude hrát za týden na stadionu v Solně poblíž Stockholmu. Postupující tým dostane za účast ve skupině prémii 2,94 milionu eur (72 milionů korun), pro vyřazené mužstvo účinkování v této pohárové sezoně skončí.

Tým z Uherského Hradiště, který spadl do play off Konferenční ligy po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul (0:3 a 1:1), usiluje o premiérový postup do skupiny evropského poháru. AIK Stockholm v předkolech Konferenční ligy vyřadil Vorsklu Poltava a Škendiji Tetovo.

Slovácko nastoupilo i s uzdraveným tvůrcem hry Havlíkem a už po 15 vteřinách se do šance dostal Reinberk, nezamířil však přesně. Domácí tým si udržoval územní převahu a snažil se proniknout za záda elastické obrany Seveřanů. V 8. minutě se to povedlo Petrželovi, nicméně devětatřicetiletý veterán se ke koncovce nedostal.

Hosté vyráželi do rychlých brejků a v 10. minutě po spolupráci obou útočných hrotů jen těsně nedosáhl na Guidettiho přihrávku pár metrů před brankou Stefanelli. Po Larssonově rohu hlavičkoval do koše gólmana Ngyuena Collins.

Domácí celek se vedoucího gólu dočkal ve 28. minutě. Po levé straně utekl Holzer, po zemi odcentroval do šestnáctky, kam si naběhl Petržela a střelou k tyči otevřel skóre. Tlak Slovácka poté zesílil, ve 37. minutě byl druhému gólu blízko opět Petržela, v poslední chvíli mu střelu zblokovala obrana hostí. Ve 44. minutě nastřelil Petržela po Holzerově centru břevno.

Po přestávce tlak Slovácka nepolevil, naopak. Těsně nad opět pálil neúnavný Petržela, švédský gólman měl plné ruce práce s dělovkou Havlíka, mezi tyče se nevešla Kalabiškova střela.

Do aktiv úporně bránícího celku AIK se vešla jen střela Stefanelliho z 55. minuty, s níž si Nguyen poradil.

S přibývajícím časem se hosté z drtivého tlaku vymanili, nicméně druhý gól do jejich sítě obstarali střídající hráči Slovácka. Kohút na hranici ofsajdu poslal míč před branku, kde jej do sítě uklidil Sinjavskij. Vzápětí se stadion rozburácel potřetí, když si gólman Nordfelt srazil za záda střílený Reinberkův centr.

Olympiakos s Vaclíkem remizoval v Limassolu

Olympiakos Pireus s Tomášem Vaclíkem v brance remizoval v úvodním utkání play off o postup do Evropské ligy 1:1 na hřišti kyperského Apollonu Limassol. Malmö si doma poradilo 3:1 se Sivassporem, obránce Matěj Chaluš zůstal celý zápas na lavičce švédského celku. Odvety jsou na programu za týden.

Vaclíka překonal už v 18. minutě Janga a český reprezentant se ani na pátý pokus nedočkal v nové sezoně čistého konta. Řecký mistr stejně tak čeká i na premiérovou výhru, alespoň nerozhodný stav do odvety mu zařídil po půlhodině Hwang In-pom.

Aktualizujeme…

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

1. FC Slovácko - AIK Stockholm 3:0 (1:0)

Branky: 28. Petržela, 77. Sinjavskij, 81. Reinberk. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei (všichni Rum.). ŽK: Trávník (Slovácko). Diváci: 6032.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška (86. Duskí) - Havlík, Daníček - Petržela (86. Tomič), Trávník (76. Kohút), Holzer (70. Sinjavskij) - Mihálik (76. Šašinka). Trenér: Svědík.

AIK: Nordfeldt - Lustig (85. Mbunga Kimpioka), Papajannopulos, Collins (46. Mendes) - Ring (74. Bahoui), Larsson, Ayari (57. Elbouzedi), Hussein, Björnström - Stefanelli (82. Ahmed), Guidetti. Trenér: Grzelak.

Další výsledky:

Hlavní část:

Raków Čenstochová - Slavia Praha 2:1 (1:0) - více čtěte ZDE, CSKA Sofia - Basilej 1:0 (0:0), Maccabi Tel Aviv - Nice 1:0 (0:0), Molde - Wolfsberg 0:1 (0:1), Young Boys Bern - Anderlecht 0:1 (0:0),

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

HJK Helsinky - Silkeborg 1:0 (0:0), Ferencváros Budapešť - Shamrock Rovers 4:0 (2:0), Apollon Limassol - Olympiakos Pireus 1:1 (1:1), FC Curych - Heart of Midlothian 2:1 (2:1), Malmö - Sivasspor 3:1 (2:1), Pjunik Jerevan - Šeriff Tiraspol 0:0,

19:45 Ludogorec Razgrad - Žalgiris Vilnius,

20:00 Dnipro - AEK Larnaka,

20:30 Gent - Omonia Nikósie,

21:00 Austria Vídeň - Fenerbahce Istanbul.