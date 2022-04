Slavii není radno podceňovat, tvrdí Feyenoord. Přesto věří, že přepíše historii

Fotbalisté Feyenoordu Rotterdam by se chtěli postupem přes Slavii ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy zapsat do klubové historie.

Slavný nizozemský celek se mezi nejlepší osmičkou týmů v pohárech představí poprvé od triumfu v Poháru UEFA v roce 2002. Přestože Feyenoord na podzim před Pražany ovládl skupinu, trenér Arne Slot odmítá roli favorita a šance na postup vidí naprosto vyrovnaně.

"Všichni se strašně těšíme, každý ví, co je v sázce. Všichni v kabině cítíme, že můžeme psát historii. Takovou šanci ve své kariéře nedostane příliš mnoho týmů a hráčů. Je to něco velkého. Jsme sebevědomí a chceme to ukázat," řekl na tiskové konferenci útočník Cyriel Dessers.

"Pro mě je to obzvlášť speciální, protože je to moje první čtvrtfinále v roli trenéra, to platí i pro hráče. I pro fanoušky je to výjimečné, protože na to čekali 20 let. Takže je jasné, že zítra večer bude kouzelná atmosféra," doplnil Slot.

Jeho svěřenci na podzim před Slavií vyhráli skupinu. Doma nad Pražany zvítězili 2:1 a venku remizovali 2:2. "Doma jsme odehráli asi nejlepší první poločas, v útoku jsme byli úžasní. Venku jsme pak v deseti dokázali vyrovnat. V obou zápasech jsme ale měli rezervy. Předchozí vzájemné zápasy se Slavií nám ukázaly, že oba týmy jsou na tom přibližně stejně. Je dobré hrát čtvrtfinále s vědomím, že šance na postup jsou 50 na 50," prohlásil Slot.

"Slavii není radno podceňovat. Vidím, jak si lidé pomyslí, že když jsme vyhráli v září, tak zvítězíme znovu. Ale není to tak jednoduché. Slavia je silný tým, před pár lety to ukázala v Lize mistrů," doplnil Dessers.

Při remíze 2:2 v Edenu zaznamenal oba dva góly Feyenoordu. Skóroval v posledních pěti zápasech evropských pohárů. "Na Slavii to byl možná nejlepší večer, který jsem zatím ve Feyenoordu zažil. Nestarám se o to, jestli se prosadím i v šestém zápase po sobě. Chci být hlavně prospěšný pro tým, s kterým chci něco dokázat," podotkl sedmadvacetiletý nigerijský útočník.

Feyenoord prohrál jediný z dosavadních 14 zápasů v této pohárové sezoně, na celkový triumf v soutěži ale zatím nemyslí. "Vyhráli jsme 10 ze 14 evropských zápasů, což ukazuje, jak dobří jsme v evropském kontextu v této sezoně. Ale je to čtvrtfinále s mnoha silnými týmy v soutěži. Je to vždy souboj na dva duely a mnohdy hraje roli i štěstí a smůla," prohlásil Slot.

Spoléhá i na pomoc domácího publika, které na stadionu De Kuip pro 50 tisíc diváků tradičně vytváří velmi bouřlivé prostředí. "Trenér Slavie říkal, jak velký dojem na něj udělala atmosféra. Doufám, že po zápase řekne, že tehdy to byla pouze atmosféra skupinové fáze, že ve čtvrtfinále je to ještě něco úplně jiného," dodal Slot, který osobně sledoval nedělní ligovou remízu Slavie 1:1 v Plzni.