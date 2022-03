Sor poděkoval trenérům za šanci. Odvděčil se dalším gólem

Slávistický fotbalista Yira Sor měl radost z dalšího povedeného výkonu v pohárech. Ofenzivní univerzál si v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince připsal gól a asistenci a od zimního příchodu do Edenu z Ostravy se ve vyřazovací fázi trefil už popáté.

Nigerijského fotbalistu mrzelo, že Pražané v Rakousku prohráli 3:4 a přišli o dva vyloučené hráče, ale měl velkou radost z postupu do čtvrtfinále.

Sor dvakrát skóroval už v úvodním osmifinále při vítězství 4:1 a dva góly dal v předchozím kole proti Fenerbahce Istanbul.

"Snažím se do toho dát všechno a využít každou příležitost. Máme dobrou taktiku, kluci mi hodně pomohli. Musím poděkovat trenérskému týmu za to, že mi dal takovou příležitost, díky které jsem teď mohl udělat tuhle gólovou šňůru. Mám ze sebe radost," řekl pro klubovou televizi Sor.

Zatímco v Evropské konferenční lize se trefil už pětkrát, v české lize dosud za Slavii neskóroval.

"Myslím, že trenéři to ví, že mi to v pohárech více sedí, protože v domácí soutěži je víc soubojů a je to těžké. V Evropě hrajeme více takticky. Asi to tak do jisté míry je. Jsem ale připravený hrát kdekoliv," prohlásil Sor.

Mrzelo ho, že Slavia v Rakousku neudržela vedení 3:1 a prohrála 3:4. Navíc přišla o dva vyloučené hráče Aihama Ousoua a Srdjana Plavšiče.

"Je to smůla přijít o dva hráče, zvlášť v téhle části soutěže, která bude určitě těžká. Budeme hrát proti ještě silnějšímu týmu. Teď jsme přišli o dva hráče, nechci to svádět na rozhodčího. Ale je to opravdu škoda. Uvidíme, co s tím uděláme," přemítal Sor.

Ve čtvrtfinále by si přál dostat zvučnějšího soupeře. "Já jsem hodně namotivovaný zahrát si proti velkým klubům. Nikoho se nebojím. Když budeme hrát proti Leicesteru nebo Římu, jsem připravený," prohlásil Sor.

Jeho výkony ocenil i trenér Jindřich Trpišovský. "Yira ukázal velké věci. Jeho výkony jsou čím dál tím vyspělejší, tedy až na ten konec. Standa Tecl hrál levého obránce, Yira měl být před ním a pomáhat mu, nikdo mu to ale nedokázal vysvětlit. Pak jsem odchytnul Petera Olayinku, aby mu zkusil nigerijsky domluvit, že potřebujeme, aby hrál na levého záložníka. Jeho potenciál je ale neuvěřitelný. Jak říkali někteří kluci na lavici, musíme si dát pozor, aby nás dodatečně nevyloučili za nepřiměřenou rychlost," řekl Trpišovský.