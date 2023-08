Gzira je sice z Malty, ale hrají za ni samí Brazilci, varuje Koubek

Přestože fotbalisty Plzně ve 3. předkole Evropské konferenční ligy čeká maltská Gzira, trenér Viktorie Miroslav Koubek soupeře označil za brazilský tým.

Kouč věří, že Západočeši budou ve čtvrtečním úvodním domácím utkání efektivnější než v předchozí fázi kvalifikace, kdy s Dritou v Plzni remizovali 0:0 a v odvetě v Kosovu vydřeli vítězství 2:1. Koubek to dnes uvedl na tiskové konferenci.

"Je to v podstatě brazilské mužstvo. Buď jsou naturalizovaní nebo s brazilským občanstvím. Je jich tam odhadem tak 80 procent. V určitých momentech je tam zajímavá technická vyspělost některých hráčů. Opět je to dobře vedené mužstvo, organizované dozadu a spoléhá na protiútoky. Doufám, že nás z protiútoku nepřekvapí," řekl Koubek.

Rád by navázal na výkon z domácího duelu proti Dritě. "S kosovským mužstvem jsme z hlediska herního výkonu v žádném případě nepropadli, mačkali jsme je. Ale je to o efektivitě. Bude to podobný obraz - hra do zahuštěného bloku, dobývání deseti hráčů na půli soupeře pod balonem. Připravujeme se na to. Měli jsme i určité tréninkové modely. Věřím, že jsme schopni to zvládnout. Takže herní výkon jako s Dritou, ale efektivita," uvedl.

"Byl to zápas, ve kterém jsme mohli o dvě tři branky zvítězit. Když se to nepodaří, nepochybně na půdu soupeře jedete s určitým pocitem nejistoty. Nebudeme si nic nalhávat, jsme jenom lidé. To není potom příjemný pocit," prohlásil jednasedmdesátiletý trenér.

Plzeňští po jeho návratu nevyhráli úvodní tři soutěžní utkání sezony, ale minulý čtvrtek zvítězili v Prištině nad Dritou a v neděli doma v lize porazili Ostravu 3:1.

"Byli jsme pod nějakým tlakem, chybělo i trochu sportovního štěstí. Přál bych si, aby se Viktoria Plzeň vrátila do vítězného módu. Po nepovedeném jaru i startu do nové sezony, abychom se dokázali naladit na trvalejší dlouhodobější vítěznou vlnu. Pokud máme teď za sebou dvě výhry, tak jenom dobře a může to znamenat, že to takhle může jít," uvedl Koubek.

Proti Gziře mu budou chybět dlouhodobí rekonvalescenti obránci Milan Havel, Luděk Pernica a Filip Čihák, nenastoupí ani zranění univerzál Jan Sýkora a útočník Matěj Vydra. Záložník Pavel Bucha, který nedohrál zápas s Baníkem, by se mohl stihnout uzdravit. "Má naražené koleno, nepotvrdilo se poškození vazů. Ještě to odeznívá, ale jsme optimisté," řekl kouč.

Čtvrteční sestavu už v hlavě má. Naznačil, že v ní zřejmě nebude tolik mladíků jako proti Ostravě.

"Já ani mí kolegové nezohledňujeme věk, ale aktuální potřebu. Kádr je dobrý do šířky. Vybereme hráče, o kterých myslíme, že tam v danou chvíli patří. Rozhoduje výkon, ne věk. Určitě to není tak, že by teď hráli jenom mladí. Nesmysl. Věříme, že to úspěšně namícháme," dodal Koubek, jehož svěřenci se v případě postupu utkají v závěrečném play off o skupinu s lepším z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City.