Fousek odmítl kritiku ze zahraničí, že finále Konferenční ligy hostí "malý" Eden

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek odmítl kritiku některých zahraničních médií, že se finálový zápas Evropské konferenční ligy letos v červnu koná v pražském Edenu, který má kapacitu necelých 20 tisíc míst. Podle šéfa FAČR se UEFA snažila najít rovnováhu mezi různě velkými členskými asociacemi a umožnit pořádání finále i menším zemím.

Fousek na tiskové konferenci připomněl, že FAČR se svou kandidaturou uspěla s velkým náskokem hned v prvním kole hlasování. Finále v Edenu mezi West Hamem a Fiorentinou podle něj vyjde UEFA na několik milionů eur.

Kapacita stadionu v Edenu na finále byla z 19 370 míst snížena na 18 tisíc, oba kluby pro své fanoušky dostaly přes pět tisíc vstupenek. "Zaznamenal jsem určitou kritiku v zahraničních médiích, že se finále hraje na poměrně malém stadionu. To musím odmítnout. V UEFA je 55 členských asociací, dvě třetiny, možná tři čtvrtiny z nich nedisponují takovou infrastrukturou, aby se mohly do budoucna ucházet o pořádání finále," uvedl Fousek.

"Já ve výkonném výboru UEFA představuji asociaci střední velikosti, jsou tam mnohem menší země, které nemají zdaleka takový stadion jako my. Okruh kandidátů, kteří se mohou o podobné akce ucházet, se zužuje. UEFA musí hledat balanc mezi tím, aby se finále hrála jen v úzkém okruhu zemí na stadionech s gigantickou kapacitou a aby byla přístupná i pro ostatní kandidáty. Měli jsme sedm protikandidátů, jejichž okruh se postupně zužoval a nakonec jsme zvítězili s obrovským náskokem. Výkonný výbor UEFA naši kandidaturu zvolil hned v prvním kole," poznamenal Fousek.

Připomněl, že Eden v roce 2013 hostil evropský Superpohár mezi vítězem Ligy mistrů Bayernem Mnichov a Evropské ligy Chelsea. "Superpohár se do roku 2013 hrál jen v Monaku, poté s jeho pořadatelstvím UEFA začala putovat. My jsme s Prahou byli první mimo Monako. Jde o nesmírně úspěšnou soutěž, která navštívila celou řadu zemí jako Finsko a podobně. UEFA zároveň snížila kapacitu právě kvůli přijatelnosti pro více zemí. Je potřeba nabídnout i tenhle pohled," doplnil nedávno zvolený člen výkonného výboru UEFA.

Připustil, že znovu dotáhnout finále jedné ze tří klubových soutěží UEFA do Prahy už zřejmě nepůjde. "Finále Konferenční ligy bude v Praze skoro určitě naposledy. V rámci UEFA probíhá neustálé zpřísňování nároků na kandidatury u Ligy mistrů, Evropské a Konferenční ligy. Kapacita stadionu pro příští finále bude nepoměrně vyšší než nyní u nás nebo vloni v Albánii," řekl Fousek.

Finále financuje UEFA. "Rozpočet se pohybuje v řádech jednotek milionů eur. Ale je to akce UEFA, nechceme mluvit za ni. Myslím, že specifikace takhle postačí," poznamenal Fousek.

Ve finále druhého ročníku Konferenční ligy se mohou představit tři čeští hráči. Barvy West Hamu hájí reprezentační kapitán Tomáš Souček a obránce Vladimír Coufal, za Fiorentinu nastupuje záložník Antonín Barák. Fousek věří, že povedené finále pomůže FAČR získat další akce.

"Filozofie současného vedení FAČR je taková, že permanentně usiluje o to, aby přiváděla významné zahraniční akce do Prahy a celého Česka. Máme na co navazovat. V novodobé historii se v Praze odehrál Superpohár, v Česku bylo i mistrovství Evropy v kategorii do 21 let v roce 2015," řekl.

"Byl bych rád, kdybychom se zhostili pořadatelství tak, aby UEFA byla spokojená a otevřelo nám to dveře k získávání dalších akcí. Doufám, že tohle není naše poslední pořadatelství. Neříkám, že půjde vždy o jedno utkání, ale třeba o turnaje úrovně mistrovství Evropy nižších kategorií nebo žen do 19 let. Pak jsou zde mimosportovní akce. Rád bych sem přivedl kongres UEFA, který v Česku 20 let nebyl," dodal Fousek.