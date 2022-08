Slavia - Čenstochová. Sešívané čeká v odvetě těžká práce, stáhnou manko jedné branky?

Raków prožil raketový vzestup mezi polskou elitu. Poté, co klub převzal Michal Świerczewski, tak se začaly dít divy. V roce 2016 si vytyčil cíl postoupit z třetí ligy do první a zařadit se mezi nejlepší týmy země. A tak se také stalo. Raków loni obsadil v lize druhé místo, k tomu opanoval domácí pohár. Byl tedy nasazen do druhého předkola Evropské konferenční ligy, v němž vyřadil Astanu. Ve třetím předkole se utkal se slovenskou Trnavou, ani ta Rakówu nedělala výraznější potíže. Co družině kouče Papszuna nevyšlo, tak to je vstup do nového ligového ročníku, neboť má po čtyřech zápasech na kontě jen sedm bodů a je až devátá, i když nutnou podotknout, že týmy před ní disponují zápasy navíc.