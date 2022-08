Kozáka jsem nechtěl. Nepotlačil jsem své ego, omlouvám se, přiznal kouč Svědík

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík po vítězném utkání čtvrtého ligového kola v Olomouci (2:1) přiznal, že autor rozhodující branky Libor Kozák v létě nefiguroval na jeho seznamu posil. Podle svých slov tak kouč bývalého reprezentačního útočníka opomíjel a napjaté situaci pomohl až sobotní rozhovor mezi oběma aktéry.

"Už to musím říct, leží to ve mně dlouho - já jsem Libora na svém seznamu posil neměl. Nicméně přišel a mým úkolem je ho zapracovat do týmu, podpořit ho i psychicky. Nedokázal jsem ale potlačit svoje ego, což nebylo vůči Liborovi fér. Za to se mu omlouvám, včera jsme si to vyříkali a teď má moji plnou podporu," uvedl Svědík na tiskové konferenci.

Kozák má na kontě devět reprezentačních startů a dvě branky. V minulosti prošel Laziem Řím, v jehož dresu se v sezoně 2012/13 stal nejlepším střelcem Evropské ligy, nebo anglickou Aston Villou. Českou ligu hrál za Liberec a Spartu, do Slovácka přišel v létě jako volný hráč z maďarského týmu Puskás Akadémia. Okolnosti příchodu do čtvrtého celku minulé sezony ale rozvádět nechtěl.

"Žádný hráč by asi nešel do týmu, kdyby vysloveně věděl, že ho trenér nechce. Je to ale trochu komplikovanější, takže víc bych to nechtěl rozebírat. Jsem rád, že jsme si to vyříkali, i když to třeba nebylo lehké. Ale bylo to upřímné a díky tomu se vzduch vyčistil," řekl třiatřicetiletý útočník, jenž dokonal v Olomouci obrat v 73. minutě tečovanou střelou.

Kozák navzdory chladnějším vztahům s trenérem nastoupil v posledních třech ligových zápasech v základní sestavě. "Náš rozhovor se týkal lepší komunikace a důvěry vůči Liborovi. Jednoznačně to beru na sebe, byla to moje vina. Po tom rozhovoru se ulevilo nám oběma. Chybami se člověk učí, a jak jsem náročný na hráče, tak jsem náročný i sám na sebe. Nebojím se přiznat, když chybu udělám. Tady totiž byla zásadní už od prvopočátku," vysvětlil Svědík.

"Tohle je základ, když něco nefunguje, tak je fajn si to vyříkat. Našli jsme společnou řeč, což je ve finále důležité. Je to samozřejmě úleva," dodal Kozák.