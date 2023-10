Astana - Plzeň 0:0. Viktoria bojuje o další body na výletě v dalekém Kazachstánu

Česku bude do šesti let chybět 12 tisíc zdravotních sester, varují odbory

V Česku bude do šesti až sedmi let chybět až 12 tisíc zdravotních sester, což je 15 procent současného stavu. Novinářům to řekla členka krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR …

Přečíst zprávu