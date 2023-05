Alkmaar - West Ham. Souček a spol. útočí na pražské finále, Coufal jen na lavičce

Úvodní sestavy:



AZ Alkmaar: Ryan - Sugawara, Beukema, Chatzidiakos, Kerkez - Reijnders, Mijnans, Clasie (C) - van Brederode, Pavlidis, Karlsson.

Náhradníci: Deen, Verhulst - Bazoer, Buurmeester, D. de Wit, M. de Wit, Goes, Lahdo, Meerdink, Mihailovic, Vanheusden.

Trenér: Pascal Jansen



West Ham United: Aréola - Kehrer, Zouma, Akird, Cresswell - Souček, Rice (C), Paquetá - Bowen, Antonio, Benrahma.

Náhradníci: Anang, Fabiański - Cornet, Coufal, Downes, Emerson, Fornals, Ings, Johnson, Lanzini, Mubama, Ogbonna.

Trenér: David Moyes



Rozhodčí: Kružliak - Hancko, Pozor