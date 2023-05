Souček s Coufalem jsou blíž návratu do Edenu, Fiorentina selhala v závěru

Zatčení bývalého pákistánského premiéra Imrana Chána ve čtvrtek označil nejvyšší soud v Islámábádu za nelegální a nařídil jeho propuštění, píše agentura AP. Chán byl za dramatických okolností zadržen v úterý s obviněním z korupce. V zemi to vyvolalo vlnu násilných protestů. Podle agentury Reuters je až na ojedinělé protesty situace v ulicích Pákistánu klidnější.

"Vaše zatčení je neplatné a celý proces musí být přezkoumán," uvedl dnes předseda nejvyššího soudu Umar Ata Bandial. Chána rovněž požádal, aby jeho podporovatelé zachovali klid. Podle Reuters zatím není jasné, kdy se bude Chán moci vrátit domů.

Expremiérovi příznivci po jeho zatčení, které označili za politicky motivované, vyšli v úterý do ulic a žádali Chánovo propuštění. Vtrhli přitom do vojenských budov, vyplenili rezidenci jednoho z nejvyšších armádních generálů v Láhauru na východě země a na dalších místech zapálili státní budovy a majetek. Vláda následně poslala do ulic armádu.