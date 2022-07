Bude to vyrovnané, věří si před zápasem se Spartou Vikingové

Trenér fotbalistů Vikingu Stavanger Morten Jensen považuje dvojzápas se Spartou ve 2. předkole Evropské konferenční ligy za vyrovnaný. Tuší, s čím Pražané na norského soupeře ve čtvrtečním duelu vyrukují, přestože je pod vedením nového kouče Briana Priskeho čeká soutěžní premiéra v nové sezoně.

"Máme široký realizační tým, někteří z nás Briana a jeho styl hry znají. Spartu jsme viděli už v Marbelle, když se tam připravovala během zimní pauzy, zapůsobila na nás. Je to dobrý tým. Viděli jsme i jejich pět přípravných zápasů, poslední utkání (na soustředění v Rakousku) jsme viděli naživo. Tušíme, s čím na nás vyrukují, jak budou hrát. Hrají velmi pěkný fotbal," řekl na tiskové konferenci Jensen, který vede mužstvo spolu s Bjartem Lundem Aarsheimem.

Zatímco Letenští ve čtvrtek odstartují novou sezonu, Viking je už v polovině domácí soutěže, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim. "Může to být výhoda, ale zároveň i nevýhoda. Podle mě je tento dvojzápas vyrovnaný. Sparta má nový trenérský tým, což hráče nakopne. Každý se chce před trenérem vytáhnout a ukázat se v dobrém světle, když je to pro ně první zápas sezony. Z toho budou čerpat energii. My ji zase budeme čerpat z naší přípravy na zápas," uvedl dvaačtyřicetiletý Jensen.

Aktuálně třetí celek norské ligy se v hlavní fázi některého z evropských pohárů představil pouze v sezoně 2005/06, kdy si zahrál Pohár UEFA (dnešní Evropská liga). Tehdy se utkal s pražskou Slavií, s níž remizoval 2:2. Oproti tomu Sparta si v posledních dvou sezonách zahrála skupinu Evropské ligy.

"Vždycky musíte respektovat historii soupeře. Sparta má v Česku velkou historii, dobře si vedla i v evropských pohárech, to nemůžeme ignorovat. Nastoupíme proti žebříčkově lépe postavenému týmu, který má možná lepší hráče a je silnější. Pro nás je to motivace hrát proti těm nejlepším. Hráči ze sebe touží vydat to nejlepší. Je to pro nás velká výzva," konstatoval Jensen.

Do Prahy nepřicestoval zraněný útočník Veton Berisha, nejlepší střelec Vikingu nejen v této sezoně, ale i v uplynulých dvou. Norský reprezentant je údajně blízko odchodu do švédského Hammarby. "Je to výborný hráč, jeden z našich nejdůležitějších. Spartě zase chybí kapitán Ladislav Krejčí (mladší), takže oba týmy postrádají důležitý článek," prohlásil Jensen.