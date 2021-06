Na Marshalla jsem si počíhal. Zapadlo to tam nejlíp, jak mohlo, pochvaloval si Schick

Fotbalista Patrik Schick oslnil na mistrovství Evropy nádherným lobem téměř z poloviny hřiště, kterým podtrhl vítězství české reprezentace 2:0 nad Skotskem v úvodním utkání základní skupiny.

Pětadvacetiletý útočník si pochvaloval, že míč zapadl přes brankáře do sítě nejlépe, jak mohl. Podle uefa.com se kanonýr německého Leverkusenu prosadil ze vzdálenosti 49,7 metru a stanovil tím nový rekord Eura. Schick dal oba góly v zápase, skóre otevřel ve 42. minutě.

"Zapadlo to tam asi nejlíp, jak mohlo. Samozřejmě to byla obrovská euforie, zvýšili jsme na 2:0. Běžel jsem za našimi fanoušky. Bylo to super," řekl v rozhovoru pro uefa.com Schick.

V 52. minutě se hosté dostali do brejku, Schick si na polovině hřiště všiml, že skotský brankář David Marshall je vyběhnutý a milimetrovým dalekonosným lobem poslal míč přesně do sítě.

"Už během zápasu jsem se koukal, kde ten gólman stojí, kdyby náhodou vznikla taková podobná situace, která pak přesně vznikla. Takže jsem si ho jen zkontroloval periferním viděním, že je venku, a poslal jsem to tam," líčil Schick.

Český útočník prožil jeden z nejlepších zápasů kariéry a podruhé v reprezentačním "áčku" skóroval dvakrát v utkání. Ve 42. minutě otevřel skóre hlavičkou v nelehké pozici po centru Vladimíra Coufala.

"Bylo to po sérii rohů. Vím, jak to tam Cuf sype. Takže jsem na to byl připravený. Našel jsem si ten balon, dostal jsem se před obránce a zapadlo to za tyč," těšilo Schicka, který svou bilanci v reprezentaci vylepšil na 13 branek.

Sám považoval za muže zápasu brankáře Tomáše Vaclíka, jenž se blýskl několika skvělými zákroky. "Myslím, že Vacloš byl klíčový v dnešním utkání. Předvedl fenomenální výkon, klobouk dolů. Hodně nám to ulehčil. Kdybychom dostali nějaký gól na 2:1, mohlo to být nervóznější," poznamenal Schick.

Pochvaloval si ideální vstup do turnaje. V dalších zápasech skupiny reprezentace změří síly s Chorvatskem a Anglií. "Vyšlo to perfektně. Nula vzadu, dva góly vepředu. Mohlo jich být víc, ale i Vacloš nás podržel. Celkově jsme hráli jako tým, takže naprostá spokojenost," dodal Schick.