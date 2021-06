Vyhrožují mu na sítích, protože nedal šanci. Švédové se obrátili na policii

Švédská fotbalová federace se obrátila na policii kvůli útokům a výhrůžkám, které se snesly na sociálních sítích na adresu útočníka Marcuse Berga, jenž promarnil velkou šanci v pondělním zápase se Španělskem na mistrovství Evropy. Utkání skončilo 0:0.

Berg uvedl, že přestal sociální sítě sledovat, ale o výhrůžkách se dozvěděl od svého okolí.

"Včera to bylo krušné. Je to smutné, co se děje na sociálních sítích," řekl na dnešní tiskové konferenci se švédskými novináři. "To co se tam píše, je naprosto nepřijatelné. Nikdo by neměl vypouštět takové kecy," uvedl čtyřiatřicetiletý hráč ruského Krasnodaru.

Švédové v pondělním zápase deptali Španěly svou defenzivní hrou a sami měli minimum příležitostí. V největší šanci Berg před brankou po skvělé akci a přihrávce Alexandera Isaka nedokázal zakončit.

"Měl jsem to dát. Ve 100 případech bych se 99x trefil. Já jsem první, kdo říká, že to měl být gól. Je to zklamání," uvedl Berg, kterého se zastal kouč Janne Anderson.

"Jako všichni ostatní je Marcus pyšný, že hraje na velkém turnaji. A mohu vás ujistit, že nikdo nehraje úmyslně špatně. Hráči odevzdávají na hřišti všechno a takhle na ně pak útočit je nepřijatelné," uvedl trenér.