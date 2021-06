Slováci úspěšně rozehráli Euro. Ubránili superhvězdu, Krychowiak byl vyloučen

Slovenští fotbalisté zahájili úspěšně mistrovství Evropy, když v úvodním zápase skupiny E porazili Polsko 2:1. Do vedení se dostali v prvním poločase zásluhou vlastní branky gólmana Wojciecha Szczesného. Po přestávce vyrovnal Karol Linetty, ale rozhodující gól dal v 69. minutě Milan Škriniar.

Poláci tou dobou už hráli sedm minut bez Grzegorze Krychowiaka, který byl vyloučen po druhé žluté kartě.

Slovensko oslavilo druhou výhru na mistrovství Evropy v historii a prodloužilo svou aktuální neporazitelnost na šest utkání. Naopak Polsko vyhrálo jen jeden duel z posledních osmi.

Vítězné svěřence trenéra Štefana Tarkoviče čeká další zápas v pátek, kdy vyzvou znovu v Petrohradě Švédsko.

Oba týmy začaly duel v Petrohradu ve vysokém nasazení, ale během úvodní čtvrthodiny si žádnou větší příležitost nevytvořily. Pozorné Poláky zaskočil až přímočarou akcí krajní záložník Mak, který se v 18. minutě dostal z levé strany přes dva obránce před brankáře Szczesnyho, tvrdou ranou trefil tyč, ale míč se vrátil zpět a od zad ležícího polského gólmana a zapadl do sítě. Šlo nejen o první vlastní gól na letošním turnaji, ale rovněž historicky premiérový zásah do vlastní sítě, který byl na ME připsán brankáři.

Poláci mohli vzápětí odpovědět, ale Rybusovu ránu zablokoval Kucka. Bývalý sparťanský záložník sám vzápětí kontroval po chybě v polské rozehrávce nebezpečným pokusem z hranice pokutového území, v nadějné příležitosti však přestřelil. Při pozdějším brejku minul i kapitán Hamšík, jenž nastoupil ke svému 127. reprezentačnímu startu.

Co však Poláci nedokázali za celý první poločas, zvládli hned po 32 vteřinách od návratu z kabiny. Po rychlé týmové souhře našel Rybus před brankou úplně volného Linettyho a ten i navzdory nepříliš důraznému zakončení nasměroval míč do sítě mimo dosah skákajícího brankáře Dúbravky. Zaznamenal svůj třetí gól v reprezentačním dresu a zároveň druhý nejrychlejší v historii druhých poločasů na ME. Dříve skóroval jen v čase 45:21 Rumun Marcel Coras v souboji s Německem v roce 1984.

"Červenobílé" vyrovnávací branka nabudila a o chvíli později se mohl po přihrávce Klicha prosadit znovu Linetty, jenže tentokrát Dúbravku nepřekonal.

Další ambice Poláků otupil po hodině hry Krychowiak, který přišlápl po souboji nárt Hromadovi a byl po druhé žluté kartě vyloučen. Slováci početní výhodu využili hned po sedmi minutách, kdy se opřel do míče po odvráceném rohovém kopu Škriniar a vrátil svěřencům trenéra Tarkoviče vedení.

Polsko sice v závěru přeskupilo síly a trenér Sousa poslal na hřiště další útočníky, jak Lewandowski po rohovém kopu, tak ani Bednarek ve svých posledních šancích neuspěli. Slovensko výhrou udělalo důležitý krok k postupu do další fáze.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina E (Petrohrad):

Polsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Branky: 46. Linetty - 18. vlastní Szczesny, 69. Škriniar. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe - Kovács (video, všichni Rum.). ŽK: Krychowiak - Hubočan. ČK: 62. Krychowiak. Diváci: 12.862 (omezený počet).

Sestavy:

Polsko: Szczesny - Bereszyňski, Glik, Bednarek, Rybus (74. Puchacz) - Linetty (74. Frankowski), Krychowiak, Klich (85. Moder) - Jóžwiak, Lewandowski, Zieliňski (85. Šwiderski). Trenér: Sousa.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan - Haraslín (87. Ďuriš), Kucka, Hromada (79. Hrošovský), Mak (87. Suslov) - Hamšík - Duda (90.+ 2 Greguš). Trenér: Tarkovič.