Sdílíme vaši bolest. Maďaři fandili Čechům a podpořili oběti tornáda

Tragédie, která v podobě ničivého tornáda postihla jižní Moravu i část severních Čech, našla svoji odezvu také v Budapešti. Domácí fanoušci přáli ve čtvrtfinále s Nizozemci úspěch českému týmu a vyjádřili i solidaritu s lidmi postiženými živelnou pohromou.

Poté, co maďarská reprezentantce i přes sympatický výkon na Euru skončila, našli si příznivci nástupců "Kouzelných Maďarů" z 50. let nový oblíbený tým. V hledišti Puskás Arény při nedělním osmifinále ME přáli úspěch českému celku.

Nebylo to jen nějaké imaginární fandění. Maďaři předvedli svoji podporu i názorně. Přitom nešlo vůbec o fotbal, vyjádřili solidaritu s oběťmi ničivého tornáda, jež postihlo jižní Moravu i část severních Čech.

Hned u hrací plochy se skvěl velký bílý nápis na černém podkladu. Text "Osztozunk a fájdalmatokban" Veletek vagyunk ma is!!" v překladu znamená "Sdílíme vaši bolest! Jsme s vámi i dnes".

Už před podvečerním duelem se ve fanzóně objevil na velkoplošné obrazovce vzkaz v češtině na podporu obcí na jihu Moravy, které ve čtvrtek zničilo tornádo.

Na postižené krajany mysleli také čeští reprezentanti. Národní tým poslal blíže nespecifikovanou částku na konto sbírky Nadace Via.