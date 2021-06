Češi ztrestali oslabené Nizozemce a jsou ve čtvrtfinále. Za hrdiny Holeš a Schick

V Budapešti explodovala česká fotbalová euforie. Národní tým v osmifinále evropského šampionátu po vynikajícím výkonu zdolal favorizované Nizozemsko 2:0 a postoupil mezi osm nejlepších týmů kontinentu.

Rozhodnutí přišlo ve druhém poločase. Po vyloučení stopera Matthijse de Ligta využili přesilovku Tomáš Holeš a Patrik Schick. O postup do semifinále si Češi zahrají v sobotu od 18 hodin v Baku proti Dánsku.

"Byl to týmový výkon. Tým rozhodl. To, že jsem dal gól, je něco navíc," prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi hlavní hrdina Holeš, který dal první gól hlavou po přiťuknutí Tomáše Kalase a druhý ideálně připravil Schickovi, který se trefil už počtvrté na turnaji.

Český tým si zahrál ve vyřazovací fázi velkého turnaje po devíti letech a v play off zvítězil poprvé od roku 2004, kdy došel v Portugalsku až do semifinále. Maximem reprezentace od rozdělení federace je stříbro z roku 1996. Čtvrtfinále si Češi zahráli i v roce 2012, tehdy ale postoupilo do vyřazovací části jen osm celků.

Reprezentace potvrdila, že se jí proti Nizozemsku daří. Národní tým vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných duelů včetně toho na Euru v roce 2004, kdy zvítězil 3:2 po památném obratu z 0:2. U mužstva tehdy dělal asistenta Šilhavý. Nizozemci na probíhajícím šampionátu po třech výhrách ve skupině poprvé neuspěli.

Změny v sestavě Šilhavému vyšly

Kouč Jaroslav Šilhavý udělal tři změny v základní sestavě oproti závěrečnému zápasu skupiny s Anglií. Zraněného kapitána Daridu nahradil Barák, potrestaného obránce Bořila Kadeřábek a na levém křídle překvapivě dostal přednost Ševčík před Janktem.

Puskás aréna mohla být díky volnějším opatřením proti koronaviru v Maďarsku jako jediná z 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněná. Do hlediště dorazilo i sedm tisíc českých fanoušků, kteří byli z obou táborů slyšet více. V průběhu první půle maďarští příznivci podpořili jihomoravské obce zasažené čtvrtečním řáděním tornáda transparentem "Sdílíme vaši bolest, jsme s vámi i dnes".

V úvodu z několika závarů zahrozilo Nizozemsko, nebezpečná byla především akce z 13. minuty, kdy Vaclík špatně vyběhl na hranici vápna a Dumfriese zablokoval až Kalas.

Český tým se postupně stále více dostával do hry. Ve 22. minutě se natlačil na Ševčíkův centr Souček, ale hlavou pouze tečoval mimo. V 38. minutě měli reprezentanti největší šanci úvodního dějství. Masopust po dobré kombinaci předložil míč do velké možnosti Barákovi, jehož střelu přizvedl těsně nad De Ligt.

Nizozemci na rozdíl od českého celku, který prošel ze skupiny až z třetího místa, vyhráli na turnaji všechny předchozí zápasy, v osmifinále v první půli ale poprvé na turnaji nevystřelili mezi tyče. I díky tomu, že ve 39. minutě vykopl Dumfriesovu přihrávku na malém vápně Vaclík.

Vaclík famózně vychytal tutovku Malena

V 52. minutě český gólman svůj tým podržel ještě více. Malen přetlačil Kalase a postupoval úplně sám na Vaclíka, dvaatřicetiletý brankář mu ale při snaze o kličku sebral míč.

Z protiútoku klopýtl De Ligt, před Schickem sebral balon do ruky a ruský sudí Karasev ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu vyloučil. Nizozemci na Euru dostali čtyři žluté karty a všechny v zápasech s českou nebo československou reprezentací.

Přesilovku mohl v 64. minutě využít Kadeřábek, ale trefil jen obránce. Za čtyři minuty už český celek slavil. Po standardce vrátil míč od zadní tyče před branku Kalas a Holeš jej hlavou přes dvojici obránců dostal do sítě. Ve 12. reprezentačním duelu skóroval podruhé.

Slávistický defenzivní univerzál po výrazně podílel i na pojistce. V 80. minutě potáhl balon do vápna a našel Schicka, který střelou na bližší tyč zvýšil. Útočník Leverkusenu, jenž se v úvodním duelu skupiny proti Skotsku blýskl trefou z rekordních 49,7 metru, si pojistil druhé místo v čele tabulky kanonýrů. O branku více dal Portugalec Cristiano Ronaldo.

Schick v historické tabulce českých střelců na Euru dotáhl se čtyřmi góly Vladimíra Šmicera, vícekrát se trefil jen Milan Baroš, který skóroval na Euru 2004 pětkrát a ovládl tehdy pořadí kanonýrů. Holeš jako první reprezentant po 17 letech zaznamenal na kontinentálním šampionátu branku a asistenci.

Mistrovství Evropy ve fotbale - osmifinále (Budapešť):

Nizozemsko - ČR 0:2 (0:0)

Branky: 68. Holeš, 80. Schick. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Attwell (video, Angl.). ŽK: Dumfries, F. de Jong - Coufal. ČK: 55. De Ligt (Nizozemsko). Diváci: 52.834.

Nizozemsko: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind (81. Timber) - Dumfries, De Roon (73. Weghorst), Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt (81. Berghuis) - Depay, Malen (57. Promes). Trenér: De Boer.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš (85. Král) - Masopust (79. Jankto), Barák (90.+2 Sadílek), Souček, Ševčík (85. Hložek) - Schick (90.+2 Krmenčík). Trenér: Šilhavý.