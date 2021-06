Česko - Nizozemsko 0:0. Fotbalisté bojují na Euru o čtvrtfinále bez kapitána Daridy

Je to tady. České fotbalisty čeká zápas o všechno. Základní skupinou dokázali projít s, dá se říct, neutrálním vysvědčením. Výhra nad Skotskem, remíza s Chorvatskem a prohra s Anglií. Čtyři body, výsledkově i herně klesající tendence, to vše stačilo na třetí místo o skóre za Chorvaty. Skončili však na druhém místě mezi třetími týmy a postoupili do vyřazovacích bojů. Mezi šestnácti nejlepšími celky ale narazí v Budapešti na jeden ze tří celků, který v základní skupině neztratil ani bod - Nizozemsko. Oranjes, jak se celku vyznávajícím oranžové barvy přezdívá, jsou před dnešním duelem jednoznačnými favority a budou to chtít potvrdit. Český tým ale rozhodně nedá svou kůži lacino.