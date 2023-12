Jasným cílem je postup do osmifinále, hlásí šéf českého fotbalu po losu Eura

Hratelná skupina, v níž by cílem české reprezentace měl být postup. Tak zhodnotil předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek los mistrovství Evropy 2024, který národnímu týmu za soupeře do základní fáze Eura určil Portugalsko, Turecko a vítěze březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán.

Reprezentanti vstoupí do německého šampionátu 18. června proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy s vítězem play off a Tureckem absolvují v Hamburku. "Skupina je hratelná a naším cílem by pochopitelně mělo být osmifinále," řekl Fousek v nahrávce pro média od FAČR.

"Lipsko je krásná destinace, protože je to blízko českých hranic, navíc s favoritem skupiny. Bude to nepochybně zajímavé, ale zase v těch zbývajících zápasech se bude rozhodovat. Hamburk není na konci světa. Všechna místa v Německu poskytují fantastickou infrastrukturu, co se týče stadionů i zázemí. Fanoušci o to určitě budou mít zájem, jsou to lákadla," doplnil funkcionář.

S Lipskem coby dějištěm prvního utkání na turnaji byl spokojený i záložník Michal Sadílek. "Lipsko je hned u hranic, takže doufám, že nás čeští fanoušci dojedou povzbudit. A porveme se o postup ze skupiny," prohlásil středopolař Twente Enschede.

Fouska potěšilo, že česká reprezentace ze čtvrtého koše nedostala papírově nejtěžšího možného protivníka. "Hlavně jsme se chtěli vyhnout Itálii, což se povedlo. Portugalsko známe, hráli jsme s ním v Lize národů. Je to pochopitelně hlavní favorit skupiny. S Tureckem jsme se utkali přátelsky, kvalifikant z play off, to uvidíme, jak to dopadne," uvedl šéf FAČR.

Portugalce s hvězdným kapitánem a pětinásobným držitelem Zlatého míče Cristianem Ronaldem si přál dostat obránce David Zima.

"S losem jsem spokojen. Měl jsem dva favority z prvního koše, buď Německo, nebo Portugalsko. Takže jsem rád, že aspoň z jednoho koše mi přišel soupeř, kterého jsem si přál. Jsem rád, že budeme moci znovu změřit síly s Portugalskem," řekl stoper FC Turín.

"Jasný favorit Portugalsko a myslím, že pak si to o druhé, případně třetí místo rozdáme s těmi dalšími soupeři," dodal technický ředitel FAČR Erich Brabec.