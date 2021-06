Chorvatsko porazilo Skoty a díky lepšímu skóre jde do osmifinále z druhého místa

Fotbalisté Chorvatska porazili Skotsko 3:1 a zajistili si na mistrovství Evropy postup do osmifinále z druhého místa skupiny D. Úřadující vicemistry světa poslal do vedení v 17. minutě Nikola Vlašič, a přestože do přestávky vyrovnal Callum McGregor, ve druhé půli strhl výhru na stranu favorita Luka Modrič.

Ten nejprve vstřelil v 62. minutě rozhodující gól a následně se prosadil po jeho rohovém kopu také Ivan Perišič. Svěřenci trenéra Zlatka Daliče díky většímu počtu vstřelených branek předstihli v tabulce Česko a postoupili se čtyřmi body z druhé příčky. Související Rozhodla brzká trefa Sterlinga. Češi ve Wembley podlehli Anglii a skončí třetí Chorvaté zvítězili nad Skotskem poprvé v historii a zároveň prolomili čtyřzápasové čekání na vítězství. Do vyřazovacích bojů se dostali popáté, naopak Skotové na první postup ze skupiny stále čekají. Mistrovství Evropy ve fotbale: Skupina D (Glasgow): Chorvatsko - Skotsko 3:1 (1:1) Branky: 17. Vlašič, 62. Modrič, 77. Perišič - 42. McGregor. Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). ŽK: Lovren - McKenna. Diváci: 9896 (omezený počet). Sestavy: Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barišič) - Perišič (81. Rebič), Kovačič, Modrič, Brozovič, Vlašič (76. Ivanušec) - Petkovič (70. Kramarič). Trenér: Dalič. Skotsko: Marshall - McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney - O'Donnell (84. Patterson), Armstrong (70. Fraser), McGinn, McGregor, Robertson - Dykes, Adams (84. Nisbet). Trenér: Clarke.