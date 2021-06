Hráči musí o místo v základní sestavě pro Euro ještě bojovat, varuje Šilhavý

Trenér Jaroslav Šilhavý byl rád, že čeští fotbalisté podali v generálce na mistrovství Evropy proti Albánii o poznání lepší výkon než v pátek při prohře 0:4 v přípravném utkání v Itálii.

Kouč věří, že úterní výhra 3:1 na Letné mužstvo zklidní a pozitivně motivuje do další přípravy a do pondělního úvodního duelu na šampionátu proti Skotsku. Místo v základní sestavě na Euru podle něj ještě nikdo nemá stoprocentně jisté.

"Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně. Ale i s výkonem jsme spokojeni, především v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali tři čtyři vyložené šance. Dostali jsme gól do šatny, ale v druhé půli jsme to zvládli. Myslím, že nás to posune v přípravě a motivačně k prvnímu zápasu se Skoty," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

"Potřebovali jsme se trochu zklidnit po zápase v Itálii, po kterém jsme byli takoví opaření. Nechci říct, že by vše bylo v pořádku, ale rozdíl oproti zápasu v Itálii byl patrný a je to pro mě velmi dobré zjištění. Věřím, že dalších pár dní a další tréninky nám pomůžou to vyladit ještě lépe, abychom byli připraveni na Skoty," doplnil Šilhavý, jehož svěřenci se v neděli vrátili z přípravného kempu v Jižním Tyrolsku.

Velmi spokojen byl s výkonem stoperské dvojice Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, který v generálce dostal přednost před Jakubem Brabcem. "Hráli výborně, zvládli to skvěle. Hráči soupeře hrají v kvalitních ligách, Manaj byl z Barcelony, takže to naši hráči neměli jednoduché. Na defenzivě se navíc podílí celý tým. Hráli jsme vysoký presink a o to to měli naši stopeři horší, protože hráli jeden na jednoho. Nemohli udělat ani chybičku," poznamenal Šilhavý.

Povedený zápas odehrál také záložník Lukáš Masopust, který vstřelil v 68. minutě vítězný gól a navrch přidal asistenci u první branky Patrika Schicka. "Takhle bychom si představovali výkon křídelníka, který se zapojoval dopředu. Nejen, že vytvářel šance a přihrávky, ale také dal gól, který byl hodně důležitý. Je to pro nás dobré zjištění," řekl Šilhavý.

Nechtěl prozradit, zda už je rozhodnutý o základní sestavě pro úvodní duel Eura. "Teď je to hodně čerstvé. Něco jsme zkoušeli v Itálii, něco tady. Srovnává se už deficit u jednotlivých hráčů, co se týká dovolených, nástupu na soustředění. Dnes nám to výkon hráčů potvrdil," řekl.

"Přiznám se, že sestava dnes trochu doznala posun k rozhodnutí o finální sestavě. Ale ještě máme pět tréninků, můžeme se stát cokoliv. Nikdo to nemá stoprocentně jisté, abychom jim to mohli říct dnes. Máme tu 26 hráčů a všichni pracují dobře v tréninku. Uvidíme i podle zdravotního stavu. Pak se rozhodneme," dodal Šilhavý.