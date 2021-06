Remízu zachránil Polákům na poslední chvíli Šwiderski

Fotbalisté Polska remizovali v generálce na mistrovství Evropy s Islandem 2:2. Nerozhodný výsledek zachránil v Poznani domácímu celku v 88. minutě střídající útočník Karol Šwiderski.

Šwiderski se prosadil po pouhých sedmi minutách na hřišti, poté co vystřídal kanonýra Roberta Lewandowského. Poláci navázali na předchozí remízu z přípravného duelu s Ruskem (1:1) a prohráli letos jen jeden z pěti duelů.

Domácí svěřenci trenéra Paula Sousy sice v utkání dvakrát prohrávali, ale dokázali vždy zareagovat. Na trefu Gudmundssona odpověděl ještě v první půli Zieliňski. Islanďané, kteří před pěti lety na ME prošli až do čtvrtfinále, se vrátili do vedení hned po přestávce zásluhou Bjarnasona, ale ani tentokrát náskok neudrželi. Dvě minuty před koncem vyrovnal po centru Kozlowského přesně hlavičkující útočník Soluně Šwiderski.

Poláci vstoupí do vrcholného turnaje 14. června utkáním se Slovenskem. V základní skupině E ještě vyzvou Španělsko a Švédsko.

Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím Evropy:

Poznaň: Polsko - Island 2:2 (1:1)

Branky: 34. Zieliňski, 88. Šwiderski - 26. Gudmundsson, 47. Bjarnason.

Budapešť: Maďarsko - Irsko 0:0

21:10 St. Denis: Francie - Bulharsko.