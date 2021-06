Pískot při pokleknutí? Přehlušte ho hlasitou hudbou, nařídil na Euru anglický fotbal

Vedení anglického fotbalu podle deníku Daily Mail nařídilo, aby ve Wembley pouštěli hlasitou hudbu až do posledních chvil před výkopem. Tím se má přehlušit pískot na fotbalisty při poklekávání.

Alespoň částečně zaplněné tribuny ve Wembley přinášejí i problémy. Když angličtí reprezentanti před zápasem pokleknou, menší část diváků na ně nesouhlasně píská.

Stalo se to i na začátku Eura, kdy Anglie vyzvala Chorvaty. V dalších zápasech proti Skotsku a Česku byl však pískot mnohem méně výrazný.

Proč? Anglický fotbal organizátorům ve Wembley nařídil, aby pouštěli hlasitou hudbu, dokud se nezačne hrát. Pískot nespokojenců tím pádem zapadne. Nejinak tomu bude v úterním osmifinále proti Německu.

Poklekávání anglickou společnost rozděluje. Podle výzkumné společnosti YouGov ale většina tamních fotbalových fanoušků (54 procent) gesto reprezentantů podporuje. Proti je 39 procent dotázaných.

Zdá se ale, že stejně, ne-li více, Britové podporují i opačný postoj. Když na rozdíl od lídra opozičních labouristů Keira Starmera odmítl pokleknout konzervativní britský premiér Boris Johnson, souhlasilo s ním 67 procent spoluobčanů. Proti bylo jen 13 procent lidí.

Jedni v poklekávání vidí boj proti rasismu, jiní ho považují za politické, a to kvůli spojení s kontroverzním hnutím Black Lives Matter.

"Není to politické gesto, je to vyjádření podpory jednoho druhému," prohlásil v přípravě trenér anglické reprezentace Gareth Southgate. "Myslím, že většina lidí to chápe, ale část z nich tomu odmítá věřit. Vnímám to napříč různými stadiony."

Vedení anglického fotbalu řeší před kláním s Německem i samotné fandění. Chce zamezit tomu, aby diváci sborové zpívali starou dětskou písničku Ten German Bombers, která odkazuje na vítězství Královského letectva nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Během let se z ní stal oblíbený popěvek anglických fanoušků, zejména v utkáních s Německem.

Teď ale vedení anglického fotbalu diváky varovalo, že ti, kteří budou zpívat "diskriminující a urážlivé" písničky, přijdou o případné další zápasy ve Wembley. Na pořádek budou přímo na tribunách dohlížet speciální pozorovatelé.