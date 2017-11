Dresy španělské reprezentace vyvolaly skandál. Připomínají prý vlajku odpůrců monarchie

před 1 hodinou

Motivy ve žluté a modré barvě na dresech španělské fotbalové reprezentace pro MS 2018 mohou připomínat republikánskou vlajku, již dodnes používají odpůrci španělské monarchie.

Madrid - V rozjitřené politické situaci ve Španělsku vyvolaly skandál nové dresy fotbalové reprezentace pro mistrovství světa. Tradičně červené trikoty na sobě mají také motivy ve žluté a modré barvě, jež může připomínat purpurovou, která byla součástí republikánské vlajky v letech 1931-1939. Republikánskou vlajku dodnes používají odpůrci španělské monarchie.

Politické pozadí barev na nových dresech odmítl jak jejich výrobce Adidas, tak prezident španělského svazu Juan Luís Larrea. "Ta barva je jasně modrá. Testovalo se to i v dešti a zůstalo to modré," uvedl. Motivy tří barev na dresu mají připomínat historické trikoty, v nichž "La Roja" postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1994.

Kauza s dresy přichází v době, kdy Španělském zmítá politická krize po referendu Katalánců o nezávislosti.