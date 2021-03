Divočina na úvod ME. Lvíčata remizovala s Itálií, soupeř dohrával o devíti

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let vstoupili do evropského šampionátu ve Slovinsku remízou 1:1 s Itálií, která v závěru dohrávala v devíti.

Jednoho z favoritů turnaje poslal ve slovinském Celje do vedení v 31. minutě útočník Gianluca Scamacca, ale v 75. minutě "Lvíčata" díky vlastní brance Giulia Maggioreho vyrovnala. Od 84. minuty dohrávala Itálie bez vyloučeného Sandra Tonaliho, ve čtvrté minutě nastavení uviděl červenou kartu i Riccardo Marchizza. V sobotu se Češi utkají s domácím Slovinskem, které šampionát hostí s Maďarskem. Skupinu B zakončí o tři dny později soubojem se Španělskem. Obhájce zlata v souběžně hraném zápase zdolal Slovince 3:0. Kvůli pandemii koronaviru se šampionát hraje bez diváků. Dva nejlepší týmy ze čtyř základních skupin projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června. ČR - Itálie 1:1 (0:1) Branky: 75. vlastní Maggiore - 31. Scamacca. Rozhodčí: Higler - Van Zuilen, Balder (všichni Niz.). ŽK: Vitík, Bucha, Janošek - Zappa, Marchizza, Del Prato. ČK: 84. Tonali, 90.+4 Marchizza (oba Itálie). Bez diváků. ČR: Jedlička - Vitík, Chaluš, L. Krejčí - Holík (49. Granečný), Bucha, Karabec (78. Drchal), Sadílek, Šulc - Lingr, Šašinka (89. Janošek). Trenér: K. Krejčí. Itálie: Carnesecchi - Del Prato, Gabbia, Marchizza - Zappa (73. Bellanova), Frattesi (66. Rovella), Tonali, Maggiore (89. Pobega), Sala - Scamacca, Cutrone (73. Raspadori). Trenér: Nicolato.