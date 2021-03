Česko - Itálie 1:1. Italové si dali vlastní gól a navíc byl vyloučen Tonali

Český tým sice nebude favorizován, nicméně rozhodně ho nelze podceňovat. V letošním výběru je několik velmi kvalitních fotbalistů, přičemž velká část z nich nastupuje pravidelně v základních sestavách českým týmů. V obraně by se mělo spoléhat především na dobře chytajícího Jedličku a defenzivní sparťanské duo Vitík - Krejčí, které se rozehrálo ke skvělým výkonům. Směrem dopředu je však také na, co spoléhat, nicméně v samotném útoku to může trochu drhnout. Záložní řada vyztužená Buchou, Šulcem či Sadílkem by ovšem měla fungovat.