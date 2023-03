Derby "S" případně až ve finále. Slavii ale zkusí zastavit Bohemians, Spartu Jihočeši

Finále domácího fotbalového poháru by proti sobě mohlo svést pražská "S". Slavia by však nejprve musela porazit ve vršovickém derby doma Bohemians 1905 a Sparta si na svém stadionu poradit s Českými Budějovicemi. O složení semifinálových dvojic MOL Cupu rozhodl dnešní los.

Pokud Slavia i Sparta splní roli favorita, utkají se pražská "S" v závěrečném duelu o trofej teprve podruhé od rozdělení federace. Dosud jediný finálový souboj ovládli v ročníku 2001/2002 červenobílí, kteří slavili po vítězství 2:1.

"Jsme spokojeni, že hrajeme doma. Určitě to ale nebude nic lehkého, Bohemians to ukazují v této sezoně. Jsou na pátém místě v tabulce a dokázali na Slovácku vyřadit obhájce trofeje," chválil manažer slávistického A-týmu Přemysl Kovář semifinálového soupeře.

Na ambicích týmu z Edenu to ovšem nic nemění. "Chceme udělat radost fanouškům a postoupit," potvrdil Kovář.

Slavia v předchozích třech kolech pokaždé nastoupila proti soupeři ze druhé ligy, ve čtvrtfinále zdolala Vyškov doma 4:0. Červenobílí si zahrají semifinále po roční odmlce. Celkově usilují o sedmý triumf v poháru v samostatné historii.

Naopak Bohemians prošli mezi nejlepší čtyřku teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé od sezony 2018/19. Do finále "Klokani" ještě nikdy nepostoupili. V posledním vzájemném duelu v rámci nejvyšší soutěže zvítězila Slavia na konci října v Ďolíčku 4:1.

Slavia v této ligové sezoně vyhrála všech 11 domácích zápasů. Bohemians naopak venku v nejvyšší soutěži získali 22 z 32 bodů a jsou tam druzí nejlepší.

"Je to asi nejhorší možná kombinace - dostat Slavii a ještě venku," posteskl si ředitel Bohemians Darek Jakubowicz. "Ale je to určitě výzva, kterou přijímáme, a asi se na to těšíme," doplnil.

Také ve druhém semifinále bude jasným favoritem domácí tým. Sparta před rokem prohrála v poháru až ve finále na Slovácku a aktuálně má nejlepší formu ze všech ligových mužstev. Letenští ze třetího místa tabulky ztrácejí už jen dva body na první příčku.

Daří se ale i Jihočechům, kteří minule v nejvyšší soutěže doma porazili právě vedoucí Slavii 1:0 a po sérii tří kol bez prohry figurují na 13. pozici.

Sparta může postoupit do finále poháru podruhé za sebou. Se sedmi triumfy v samostatné historii jsou Letenští nejúspěšnějším celkem, naposledy zvítězili před třemi lety. Českobudějovické Dynamo naopak prošlo do semifinále teprve potřetí a poprvé od sezony 2006/07 a dál se dosud nedostalo.

Sparta v poháru v ročníku 2002/03 utrpěla doma s Jihočechy debakl 0:4, v dalších třech vzájemných soubojích ale uspěla. Naposledy v MOL Cupu zvítězila na podzim 2019 venku nad Dynamem vysoko 4:0.

V minulém ligovém měření sil Letenští v listopadu porazili Jihočechy 1:0. "Po dlouhé době budeme hrát doma, to vítáme. Nebudeme ale podceňovat žádného soupeře," uvedl člen sparťanského představenstva Petr Hrdlička.

Na souboj s bývalým klubem se těší jeden z dvojice českobudějovických trenérů Tomáš Zápotočný.

"Klukům jsem hned říkal, že bych si Spartu přál. Jsem šťastný jako blecha. Na Letnou se moc těším a myslím si, že šanci máme. Je to pro mě speciální, mám tam pořád nějaké kamarády, takže to bude i maličko osobní," citoval klubový web Zápotočného.

Oficiálním termínem semifinále je středa 5. dubna.