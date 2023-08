Dálkař Juška obsadil na MS 7. místo, vyhrál Řek Tentoglu posledním skokem

álkař Radek Juška obsadil na atletickém mistrovství světa v Budapešti sedmé místo výkonem 798 centimetrů a postaral se o nejlepší český výsledek v této disciplíně. Soutěž vyhrál Řek Miltiadis Tentoglu. Posledním skokem dlouhým 852 cm předstihl o dva centimetry Jamajčana Wayneho Pinnocka a vybojoval nejtěsnější vítězství v historii dálkařských soutěží na MS.

Běh na 400 m překážek vyhrála podle očekávání Femke Bolová z Nizozemska v čase 51,70 sekundy s velkým náskokem a vynahradila si pád z finiše smíšené štafety. Soutěž kladivářek ovládla Camryn Rogersová výkonem 77,22 metru a získala v této disciplíně první zlato pro Kanadu. V běhu na 100 metrů překážek Jamajčanka Danielle Williamsová zopakovala zlato z roku 2015 v čase 12,43 sekundy a na čtvrtce triumfoval její krajan Antonio Watson za 44,22.

Českého rekordmana Jušku zařadil úvodní skok na páté místo, pak dvakrát přešlápl, ale ze sedmého místa poprvé v kariéře postoupil do osmičlenného užšího finále. Pozici už dalšími pokusy nezměnil, přesto vylepšil desáté místo z Londýna z roku 2017. "Sedmé místo, s tím nemůžu být nespokojený. Chtěl jsem minimálně užší finále, to se povedlo. Výkon měl být dál," řekl.

Po úvodním pokusu riskoval. "Pak už jsme museli hrát o nejvyšší příčky. Stříleli jsme to plnýma a buď vyjde ten skok, nebo ne. Na medaili bylo 827, což kdybych jeden ten pokus eventuálně trefil, mohlo by to tam doletět, ale to je kdyby," přemítal dálkař, jenž drží český rekord výkonem 831 centimetrů. Ve středeční kvalifikaci skočil 810.

Řecký olympijský vítěz začal skokem dlouhým 850 cm, vítěz kvalifikace Pinnock ho ve druhé sérii vyrovnal a vedl díky druhému pokusu, který měl o centimetr lepší. Tentoglu loni v závěrečné sérii v Eugene o zlato přišel, tentokrát měl poslední slovo. Své letošní maximum vylepšil na 852 cm. Za Pinnockem se seřadili další dva jeho krajané, bronz získal mistr světa z roku 2019 Tajay Gayle, který také jen druhým lepším pokusem předčil Careyho McLeoda. Obhájce titulu Číňan Wang Ťia-nan skončil pátý.

Bolová po stříbru z Eugene vystoupila na nejvyšší stupeň. O jejím vítězství nebylo pochyb, protože světová rekordmanka Sydney McLaughlinová-Levroneová se letos věnovala hladké čtvrtce a nakonec kvůli zranění ani do Budapešti nedorazila a mistryně světa z roku 2019 Dalilah Muhammadová vypadla v semifinále.

Čest amerických překážkářek zachraňovala Shamier Littleová a zopakovala si osm let staré stříbro z Pekingu, kde prohrála se Zuzanou Hejnovou. V cíli měla na Bolovou více než sekundovou ztrátu.

Zato na krátkých překážkách to bylo hodně těsné. Williamsová o setinu porazila olympijskou vítězku Jasmine Camachovou-Quinnovou z Portorika. Třetí doběhla Američanka Kendra Harrisonová, která se už v rozběhu dostala do čela letošních tabulek časem 12,24. Na světovou rekordmanku a obhájkyni zlata Tobi Amusanovou z Nigérie, jejíž start v Budapešti byl kvůli vynechání dopingových kontrol do poslední chvíle nejistý, zbylo šesté místo.

Jednadvacetiletý Watson zastínil všechny čtvrtkařské hvězdy. Jihoafričan Wayde van Niekerk, olympijský vítěz z Ria de Janeiro a dvojnásobný mistr světa, který se vrátil na výsluní po vážném zranění kolena, skončil až sedmý. A olympijský vítěz z Londýna Kirani James z Granady, který od roku 2011 nikdy nechyběl ve finále a loni získal stříbro, byl diskvalifikován kvůli vyšlápnutí z dráhy.

Do cílové rovinky vbíhal na první pozici Brit Matthew Hudson-Smith, dvojnásobný mistr Evropy, který v semifinále vymazal 36 let starý evropský rekord, ale v závěru mu došly síly a skončil druhý.

V kladivářském sektoru sice Američanky Jane Kassanavoidová a DeAnna Priceová částečně zastoupily obhájkyni zlata Brooke Andersenovou, která neprošla z kvalifikace, ale na Rogersovou to nestačilo. Kanaďanka rozhodla o vítězství hned prvním hodem a napodobila krajana Ethana Katzberga, který nečekaně vyhrál soutěž kladivářů.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Finále, muži - 400 m: 1. Watson (Jam.) 44,22, 2. Hudson-Smith (Brit.) 44,31, 3. Hall 44,37, 4. Norwood (oba USA) 44,39, 5. Bailey (Jam.) 44,96, 6. Ingvaldsen (Nor.) 45,08. Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 852, 2. Pinnock (Jam.) 850, 3. Gayle (Jam.) 827 (817), 4. McLeod (Jam.) 827 (790), 5. Wang Ťia-nan (Čína) 805, 6. Montler (Švéd.) 800, 7. Juška (ČR) 798. Chůze 35 km: 1. Martín (Šp.) 2:24:30, 2. Pintado (Ekv.) 2:24:34, 3. Kawano (Jap.) 2:25:12, 4. Dunfee (Kan.) 2:25:28, 5. Linke (Něm.) 2:25:35, 6. Noda (Jap.) 2:25:50.

Ženy, 100 m př. (vítr - 0,2 m/s): 1. Williamsová (Jam.) 12,43, 2. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,44, 3. Harrisonová (USA) 12,46, 4. Charltonová (Bah.) 12,52, 5. Nugentová (Jam.) 12,61, 6. Abusanová (Nig.) 12,62. 400 m př: 1. Bolová (Niz.) 51,70, 2. Littleová (USA) 52,80, 3. Claytonová (Jam.) 52,81, 4. Adekoyaová (Bahr.) 53,09, 5. Cockrellová (USA) 53,34, 6. Folorunsová (It.) 54,19. Kladivo: 1. Rogersová (Kan.) 77,22, 2. Kassanavoidová 76,36, 3. Priceová (obě USA) 75,41, 4. Skydanová (Ázerb.) 74,18, 5. Kosonenová (Fin.) 73,89, 6. Fantiniová (It.) 73,85. Chůze 35 km: 1. Pérezová (Šp.) 2:38:40, 2. Garcíaová-Leónová (Peru) 2:40:52, 3. Drisbiotiová (Řec.) 2:43:22, 4. Lyrová (Braz.) 2:44:40, 5. Montesinosová (Šp.) 2:45:32, 6. Ingová (Peru) 2:46:18, …10. Ďurdiaková (ČR) 2:49:06 - český rekord. Kvalifikace - muži, 200 m - semifinále: 1. Lyles (USA) 19,76,… 22. Macík (ČR) 20,71.