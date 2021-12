K žádnému probuzení českého fotbalu nedojde, tvrdí jeho bývalý šéf Chvalovský

Český fotbal na tom není nejlépe, konstatuje bývalý šéf Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský. Pod vedením nového předsedy FAČR Petra Fouska probuzení neočekává. Uvedl to v exkluzivním rozhovoru pro aktuální vydání magazínu Panenka, s jehož svolením Aktuálně.cz část publikuje.

Jak hodnotíte současný stav českého fotbalu v porovnání s vaší érou?

Všechno jde hůře. Fotbal je jenom zrcadlo společnosti, ve které žijeme. Říkal jsem to v roce 1990, 1996, 2000 a říkám to i teď. Fotbal navíc léty propásl šanci vyvíjet se lépe. Chyběla a chybí mu vize. Navíc v 90. letech byli Machové, Čekanové, Hrstkové, Vodové, Gottvaldové a tak dále - prostě lidé, kteří dávali do fotbalu hodně peněz. Dnešní společnost se globalizovala, máme obrovské oligarchy, na žebříčku nejbohatších lidí světa podle Forbesu jsou mnozí - ale na seznamu fotbalových donátorů tyto lidi nenajdete. Český fotbal na tom není nejlépe.

Proč podle vás tito lidé peníze do českého fotbalu nedávají?

Na to je jednoduchá odpověď. Abyste do něčeho dával peníze, musí vám to něco přinést. Obyčejně profit nebo dividendu. To investice do českého fotbalu nenabízí. Nic víc bych v tom nehledal.

Novým šéfem fotbalové asociace je od června Petr Fousek, který ve volbě porazil Karla Poborského. Je to podle vás změna, která bude pro český fotbal znamenat probuzení?

Kostky jsou vrženy. Tak to musíme brát. Pro mě je škoda, že to takto dopadlo. Fousek je úředník. Nikoliv člověk, který vyrostl z fotbalu. Zkuste ho postavit do čela klubu. To nikdy nedělal a zkušenost s tím nemá. Ale tuto průpravu by měl mít. Mě učil v 70. a 80. letech minulého století nějaký pan Lula - tehdy důstojník a sekretář žatecké Dukly. A ten vždycky říkával: Každý sekretář každého klubu si musí před štědrovečerním kaprem vzpomenout i na hřiště svého klubu, jestli tam něco nechybí.

Máte s tím zkušenost?

Já jsem vozil v Simce 12 malých kluků, kteří se všichni namačkali do jednoho auta, abychom byli včas na mistrovském zápase žáků, které jsem jim ještě odpískal, věšel jsem sítě, lajnoval vápnem, zaváděl kropení hřiště - prostě všechno. Znal jsem v kabině, jak umí ponožky stát v rohu, když je majitel za půl roku nevzal manželce nebo mamince vyprat. A že takových bylo… A jak pak taková kabina smrdí. A k tomu jsem hrál. A hodně - o víkendu mistrovské zápasy, v týdnu ještě rekreačku. A později jsem ale také patřil mezi 14 nejdůležitějších lidí v evropském fotbale a znal jsem zkušenosti evropských velkoklubů. Tyto všestranné zkušenosti vám rozšíří obzor pro správné předsedování ve fotbale. To u této generace, říkejme jí, jak chcete - fouskovské nebo fevoluční - postrádám. A proto k žádnému probuzení nedojde.

Co podle vás v tuzemském fotbale nejvíc chybí?

Dobrovolnost. Fotbal přestal být sociálním sportem. Dnes je nositelem peněz - na všech úrovních. Slyšel jsem, že Fousek má mít plat 250 tisíc korun měsíčně. (FAČR plat předsedy oficiálně nezveřejňuje - pozn. Aktuálně.cz) Kam to jdeme? Tolik nemá ani český ministr, ani poslanec parlamentu. Já to dělal jedenáct let zadarmo. A nevzal jsem si ani provizi za obchodní smlouvy. A že jsem jich do fotbalu přinesl. Tak nevím, jestli jsem byl tak hloupý, že jsem domů za tu práci něco nepřinesl. Rozhodně jsem z toho smutný. A to se ptám, kdo a hlavně z čeho se to bude platit? Ze sponzorských peněz? Ze státních dotací? Z vyhraných peněz?