Chorvatská média opěvují své hrdiny jako mistry, rozhodčím naopak spílají kvůli finálovým "křivdám"

před 37 minutami

Chorvatská média oslavují úspěch svých fotbalistů na mistrovství světa v Rusku bezmála jako vítězství, byť vatreni (ohniví), jak se národnímu mužstvu říká, ve finále podlehli Francii 2:4.

Záhřeb - Deníky pozorně zaznamenaly emotivní pozápasové reakce hráčů od povzdechů nad "nespravedlivou" první brankou a penaltou až po slzy zklamání obránce Domagoje Vidy, ale i sympatické blahopřání prezidentky Kolindy Grabarové Kitarovičové oběma finalistům.

Média také svorně vyzývají chorvatské fanoušky, aby se dnes sešli v centru hlavního města Záhřebu na náměstí Bána Jelačiče a oslavili úspěch fotbalistů v Rusku. Hrdinové národa tam mají dorazit hned po příletu z Moskvy, který se očekává kolem 14:00. Vláda vyzvala zaměstnavatele, aby dali na dnešek lidem volno, a záhřebské úřady slíbily hromadnou dopravu zdarma. Přepokládá se, že se na oslavy v metropoli sejdou desetitisíce lidí.

"Svět se sklonil před chorvatským týmem: Chorvaté jsou mistry našich srdcí," charakterizoval dojem z finálového zápasu na stadionu Lužniki zpravodajský server 24.sata. "Ano, prohráli finálový zápas, ano, Francouzi jsou mistry světa, ale chorvatští fotbalisté svým vystoupením nadchli světová média, která opěvují velkolepou hru výběru trenéra Zlatka Daliče," doplnil.

"Toto byl náš zápas! A pak někdo rozhodl jinak…" vyjádřil Jutarnji list v celé zemi sdílený pocit křivdy nad některými klíčovými rozhodnutími hlavního sudího. "Sevřeli jsme Francouze, kteří nemohli dýchat, všechno jsme kontrolovali", všichni byli přesvědčení, že "tohle nemůžeme prohrát". "A pak, pak někdo rozhodl, že to bude jinak. Faul, který nebyl, ofsajd, který nikdo nepískal, a vlastní gól člověka, který by se na hřišti rozkrájel. A to vše najednou."

Stejně nespravedlivá byla podle chorvatských médií penalta za ruku Ivana Perišiče v pokutovém území. Své přesvědčení přitom opírají o názory vícera fotbalových osobností, jako jsou bývalí angličtí útočníci Gary Lineker a Alan Shearer nebo jejich německý kolega Jürgen Klinsmann.

Shearer například označil verdikt rozhodčího za směšný a Klinsmann přímo za chybu, protože když si podle něj sudí není svým rozhodnutím jistý, pak by penaltu neměl odpískat.