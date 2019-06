Kam pojede Slavia? Superpohár opět změnil dějiště, zatím poslední variantou je Trnava

před 5 minutami

Československý fotbalový Superpohár bude nakonec nejspíš hostit Trnava, která 6. července přivítá pražskou Slavii. Zápas mezi vítězem českého a slovenského poháru byl z bezpečnostních důvodů přesunut z Dunajské Stredy. Trnavský klub o tom informoval na svém webu.

Původně se měl Superpohár hrát na české půdě, později byla vybrána jako dějiště zápasu Dunajská Streda. Policie se však obávala, aby nebyla narušena bezpečnost, a tak došlo k další změně.

"Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo dostat zápas do Trnavy. Bylo to nelehké jednání se všemi stranami. Nemalou roli sehrála i státní policie. Věřím, že to bude velká reklama na fotbal," uvedl generální manažer trnavského klubu Marián Černý.

Také vloni provázely Superpohár obavy o bezpečnost, kvůli nimž byl nakonec zápas zrušen. V Bratislavě měl domácí Slovan 29. června přivítat Slavii. Policisté se obávali, že by nedokázali vzhledem ke konci školního roku a blízkému festivalu zajistit bezpečnost.

Tradici společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace, byla obnovena před dvěma lety. Tehdy v souboji vítězů českého a slovenského poháru zvítězil Zlín nad Slovanem Bratislava.

Slavia v domácím poháru po finálové výhře 2:0 nad Baníkem Ostrava obhájila prvenství. Navíc získala ligový titul a po 77 letech vybojovala double. Trnava, která v lize hrála o udržení, porazila pod vedením českého trenéra Michala Ščasného v závěrečném pohárovém souboji Žilinu na penalty 4:1 po remíze 3:3 v základní hrací době.