Česko - Dánsko. Češi jdou na finální krok k MS, do základu se vrací Souček
Sledujte online přenos z utkání druhého kola baráže o postup na fotbalové mistrovství světa mezi Českem a Dánskem.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
ŽIVĚ Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil šéf Pentagonu
Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci. Americké údery podle něj oslabují morálku a jsou důvodem rozsáhlé dezerce v íránských ozbrojených silách. Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války, prohlásil šéf Pentagonu.
Ruský zběh krutě zradil. Přes sto jeho spolubojovníků pak Ukrajinci snadno zabili
Ukrajina zabila až 150 ruských vojáků pomocí informací, které jí poskytl voják z Novosibirsku. Posílal znepřátelené zemi souřadnice o své vlastní jednotce. Prozradil to v rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dimitrijem „Apostolem“ Karpenkovem.
Lavrov varuje před „novou světovou válkou“, Rusko by rádo zprostředkovalo jednání
Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov také uvedl, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání.
Pardubický soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce LPP
Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze řekl, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněný člověk neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, nebo žena.