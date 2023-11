Ztratili jsme tvář, prohlásil Trpišovský po prohře s Plzní. Tabulka ho trápí nejmíň

Po 24 duelech našla fotbalová Slavia doma ve Fortuna:Lize přemožitele. Štve ji to o to víc, že padla ve šlágru soutěže, v neděli podlehla v Edenu 1:2 Plzni, přestože do druhého poločasu vstupovala s náskokem. "Ztratili jsme dobře rozehraný zápas," chmuřil se kouč červenobílého souboru Jindřich Trpišovský.

Ve 13. minutě přitom poslal domácího favorita do vedení Mick van Buren.

"Podařilo dát první gól a o půli jsme vedli 1:0. Bohužel, ve druhém poločase jsme utkání ztratili, postupem času se náš výkon zhoršoval, Plzeň se naopak zlepšovala," citovaly Trpišovského internetové stránky Slavie.

Po změně stran překlopil dvěma trefami duel na plzeňskou stranu slovenský křídelník Erik Jirka.

"Obě situace vyplynuly z rychlé rozehrávky. U první branky soupeř dobře otočil těžiště na druhou stranu, u druhého jsme byli v ofenzivním postavení a špatně jsme přepnuli. Potrestalo nás to, je to škoda, byl to velký a důležitý zápas," litoval stratég Slavie.

Oba góly podle něho červenobílí soupeři darovali, chyb ovšem viděl Trpišovský na výkonu mužstva víc.

"Chyběla nám soubojovost, agresivita, chtění ty souboje vyhrát. To vygradovalo v závěrečném tlaku, který jsme si chtěli vtvořit, a byla z toho jen jedna střela a jedna standardka," sečetl bídnou bilanci kouč. "Ve druhé půli jsme ztratili tvář," prohlásil.

Zatímco jindy Slavia před vlastními fanoušky protivníky svírá v kleštích, tentokrát se jí to nepodařilo. Za celý zápas koneckonců kopala jediný roh.

"Statistiky vypovídají o tom, že Plzeň hrála velice dobře, byla silná na balonu. Měli jsme strašně problémů s Traorém v prostředku, vyhrával hrozně moc soubojů," konstatoval Trpišovský.

Ibrahim Traoré přitom do Viktoria pustila v létě právě Slavia. "Ibra potvrdil to, co všichni víme. Umí hrát tyhle velké zápasy, je v tom silný, vyžívá se v tom, ukazoval to tady iks let," chválil trenér Pražanů bývalého svěřence.

Podle Trpišovského by se červenobílým v nedělním duelu hodily hlavně mentální schopnosti a vyhrané míče záložníka z Pobřeží slonoviny.

"Pomáhá týmu zkušeností a čtením hry, u prvního gólu rychle rozehrál standardku a rychle otočil hru, čímž vznikla celá ta situace. Je to zkušený hráč, který prodal v utkání své zkušenosti. Pořád je to nadstandardní hráč na velkém levelu," pokračoval kouč.

Slavia nevyužila šanci na to, aby se vrátila do čela tabulky. Naopak nyní dva body na vedoucí Spartu ztrácí.

"Ztratili jsem tři body, prohráli jsme zápas před domácími fanoušky, který jsme prohrát nechtěli. Byl to mentálně jeden z nejhorších výkonů za poslední dobu. Tabulka mě teď trápí nejméně," podotkl Trpišovský.

Spíš se hodlá zaměřit na důvody, proč jeho svěřencům šlágr nevyšel. "Nejvíc mě trápí, proč jsme nedohráli dobře rozehrané utkání a nebyli jsme takoví, jací doma umíme být. Je to první prohra v sezoně, ztráta, doma jsme padli po dlouhé době. V hlavě mi ale aktuálně nejvíce leží druhý poločas a důvody našeho výkonu," přemítal.

Navíc na Trpišovského znovu vyzrál jeho trenérský protějšek Miroslav Koubek. Ještě s Hradcem obral v minulém ročníku Slavii o důležité body, které jí pak chyběly v prohraném boji o titul se Spartou. Bilance vzájemných zápasů teď vyznívá v poměru 5:2 pro současného kouče Plzně.

"Hrozně si ho vážím, je to skvělý trenér, možná i nedoceněný. O jeho kvalitách víme, v zápasech proti nám je vždy produktivní. Spoustu kluků trénoval, Bóřu, Teclíka a tak dále. Znám ho už od jeho působení na Kladně u dorostu, vím, jak dobrý trenér je, jak si zakládá na věcech a jak vidí fotbal. Teď to koneckonců opět dokazuje," složil Trpišovský kompliment staršímu kolegovi.