Zlínský boss Červenka: Nebudu Vukadinoviče lámat proti jeho vůli. Na poháry myslíme, ale bez stresu

Podle Zdeňka Červenky, majitele FC Fastav Zlín, se jednání o případném přestupu Vukadina Vukadinoviče obnoví po návratu slávistů z Číny

Zlín - O zlou krev uvnitř klubu rozhodně nestojí, naopak. Zdeněk Červenka, majitel FC Fastav Zlín, si zakládá na pohodové, rodinné atmosféře, ze které vzešly i podzimní sportovní úspěchy jeho klubu: pohárový postup přes Spartu či čtvrtá příčka v průběžné ligové tabulce.

V rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz naznačil úspěšný podnikatel v oboru potravinářství a zemědělství poměrně jasně, že Vukadinu Vukadinovičovi nemíní "na sílu" bránit ve štěstí, pokud ho srbský fotbalista, jak dal hlasitě najevo, spatřuje v přestupu do pražské Slavie.

Zdeněk Červenka glosuje i situaci kolem dalších rozjednaných změn v kádru zlínského klubu, hovoří o sportovních cílech FC Fastav pro jarní část ligy a řeč přišla také na trable kolem stadionu, na němž klub ligové zápasy hrává.

V nedávno publikovaném žebříčku Top 50 nejvlivnějších osobností českého fotbalu, který přinesl deník Aktuálně.cz, obsadil Zdeněk Červenka 30. příčku.

Vyvíjí se nějak situace kolem Vukadina Vukadinoviče a zájmu pražské Slavie o jeho osobu?

"Ta jednání se v určitou chvíli zastavila, ale domluvili jsme se na tom, že se k nim po návratu Slavie z jejího čínského soustředění vrátíme. Řešit to s nimi na vzdálenost tolika kilometrů by asi nemělo smysl, ale slávisté už se teď vracejí, takže v úterý nebo ve středu můžeme v té debatě s nimi pokračovat."

V médiích proskočilo, že za Vukadinoviče chcete 40 milionů korun. To pořád platí?

"Já vám to řeknu takhle: Slavia přišla s nějakou nabídkou, ale my jsme Vukadinoviče prostě prodávat nechtěli. A tak jsem v té souvislosti někde plácnul první vysokou částku, která mě v tu chvíli napadla. Nemyslel jsem to doslova, chtěl jsem tím v zásadě vyjádřit, že vůbec nemáme zájem Vukadinoviče prodávat."

Jenže záhy se ukázalo, že sám hráč to vidí trochu jinak, že?

"Já jsem nikdy žádného fotbalistu nenutil, aby u nás zůstával, když on sám nechtěl. NIkdy jsem nikoho nelámal vyloženě proti jeho vůli. A nechci to dělat ani teď."

Takže železné dveře zavřené na pět zámků se Vukadinovičovi opět pootevírají?

"Žádné takové dveře nikdy nebyly. Jak říkám, až se slávisté vrátí, budeme se o té věci ještě bavit. Ale teď to v hlavě nemáme, nyní řešíme v první řadě příchod Beauguela."

Médii proběhlo, že se útočník Jean-David Beauguel vyvázal ze své dosavadní spolupráce s Duklou. Budete tedy za něj klubu z Julisky platít nějaké odstupné, nebo ne?

"Nikoli, přichází k nám jako volný hráč."

A co testovaný dánský fotbalista Nicklas Jensen, kterému se celkem dařilo v přípravných zápasech? Zůstane ve Zlíně?

"Ještě se o tom budeme bavit, ale spíš bych řekl, že asi ne. Jednak se teď objevily požadavky na úplně jiné podmínky, než jaké nám byly předestřeny původně, jednak už si říkám, že bychom tady cizinců měli příliš mnoho. Ani přitom nemyslím na nějaké kvóty, kolik cizinců smí kluby nasadit, pro hráče z Evropské unie stejně nejsou až tak podstatné, ale chceme tady udržet určitý rozumný poměr mezi domácími kluky a fotbalisty ze zahraničí, kterých už tu máme poměrně dost. Takže Jensen asi spíš ne, leda by někdo z našich cizinců ještě odešel, což se ovšem může stát."

Jaké máte cíle pro jaro? Chcete postoupit do evropských pohárů?

Zimní změny ve Zlíně Odchody Stoper Tomáš Hájek přestoupil do Viktorie Plzeň, Harisu Harbovi skončilo hostování z Jihlavy a bosenský útočník pak zamířil do Koreje. Brankář Tomáš Holý, půjčený ze Sparty, zkouší získat angažmá v nižších soutěžích v Anglii. V řešení ještě bude zájem Slavie o Vukadina Vukadinoviče. Příchody: Uvolněné místo stopera zaujal Zoran Gajič (Bohemians), z hostování se vrátil Robert Bartolomeu, finišují jednání o příchodu Jeana_Davida Beauguela (dosud Dukla). Součástí dohod se Slavií může být návrat Lukáše Železníka, Zlín zkouší i dánského útočníka Nicklase Jensena.

"Jsou to příjemné sny a představy. Na jedné straně platí, že se o to samozřejmě pokusíme, když máme sezonu tak dobře rozehranou. Na druhou stranu nějakým zdůrazňováním takových cílů nechci kluky zbytečně dostávat pod tlak a do stresu. Pokusíme se na jaře hrát co nejlíp - a uvidíme, co z toho na konci ročníku vzejde."

Vyrojily se zvěsti o problémech kolem stadionu, na kterém Zlín hrává. O co vlastně jde?

"Máme tu takovou specifickou situaci, kdy stadion vlastní sdružení několika sportovních klubů působících ve Zlíně. A to sdružení snad má být ohroženo insolvenčním řízením. Oni říkají, že jde vůči nim o šikanózní záležitost, tak uvidíme, jak se to vyvine."

Je možné, že byste stadion koupil vy nebo fotbalový klub?

"Ne, to vůbec ne. Předpokládám, že z vlastnictví toho sdružení by stadion mohlo převzít město. To by asi bylo nejrozumnější."

