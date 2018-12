Úvodní dějství je za námi a hosté odcházejí do kabin spokojenější. Už ve třetí minutě otevřel po centru Kovaříka zleva Tomáš Chorý, aby se sám Kovařík o pět minut později opřel z voleje do centru Havla a pravačkou zamířil pod břevno. Zlín toho v první půli moc nepřevedl, a tak se musí do druhého dějství výrazně zlepšit.