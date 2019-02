Hostující FK Teplice jsou po podzimu na 8. místě tabulky se ziskem 25 bodů a rády by se přimotaly ještě do boje o skupinu o titul. V přípravě odehrály taktéž pět zápasů, a to s naprosto stejnou bilancí - čtyři výhry a jedna prohra. Největší ztrátou Severočechů před jarem je odchod útočníka Davida Vaněčka, který vyrazil vyzkoušet štěstí do Skotska.