Zbrojení ve fotbalové lize: Liberec má stopera ze Sparty, Zlín bývalého reprezentanta

Kluby fotbalové Fortuna:Ligy hlásí posily. Liberec získal sparťanského stopera Lukáše Štetinu, do Zlína přichází z Polska někdejší reprezentant Adam Hloušek a Plzeň vítá pravého obránce Libora Holíka z Jablonce. Mladá Boleslav sáhla do druhé ligy po Martinu Rolinkovi z Líšně.

Lukáš Štetina odešel z pražské Sparty do Slovanu Liberec na půlroční hostování. Pro slovenského stopera může jít i o rozlučku s letenským klubem, neboť mu zde po sezoně končí smlouva.

"Pocity jsou příjemné. Je to samozřejmě změna, ale těším se na to, co mě čeká," prohlásil Štetina na webu libereckého klubu.

Třicetiletý rodák z Nitry přestoupil do Sparty v roce 2017 z pražské Dukly. Za letenský klub odehrál 64 ligových zápasů a dalších šest startů přidal v evropských pohárech. Dal tři branky.

"Pro mě je Sparta klub, který mi navždy zůstane v srdci. Budu na ni vzpomínat jen v dobrém. I když jsem to tady neměl vždy jednoduché, tak ten klub miluju. Budu se sem rád vracet jako divák," uvedl Štetina.

Bývalý slovenský reprezentant se v desátém týmu ligové tabulky těší na spolupráci s trenérem Lubošem Kozlem, kterého zná z působení v Dukle.

"Určitě to byl ten hlavní důvod a jsem moc rád, že jsem tady. Budu rád, když se bude dařit mně, ale samozřejmě v první řadě týmu. Bude dobré, když se budeme těšit na každé utkání a budeme mít z fotbalu radost," prohlásil obránce, jenž v minulosti působil také v Charkově, Prešově nebo rodné Nitře.

V Liberci by měl Štetina pomoci zpevnit obranu po odchodech Matěje Chaluše a Ondřeje Lehoczkiho. Může utvořit stoperskou dvojici s Dominikem Plechatým.

"Znám se téměř se všemi. S Plechym jsme odehráli pár zápasů v přípravě, možná i v soutěžních utkáních. Na to se velmi těším a doufám, že nám to spolu bude klapat," dodal Štetina.

Hloušek nechce kariéru jen dokopat

Novou posilou fotbalistů Zlína je bývalý reprezentant Adam Hloušek, který hrál naposledy polskou nejvyšší soutěž v Nieciecze. Třiatřicetiletý levonohý krajní hráč se vrací do české ligy po necelých dvou letech.

"Vedení zlínského klubu reaguje na rozsáhlou marodku prvního týmu a na pozici krajního obránce či záložníka podepsalo Adama Hlouška. Bývalý reprezentant bude nosit číslo 5 a trenérovi Janu Jelínkovi by měl být k dispozici už pro sobotní derby se Slováckem," uvedl jedenáctý tým ligové tabulky.

Hloušek si v české lize zahraje za čtvrtý klub. V minulosti působil v Jablonci, Slavii a v sezoně 2019/20 v Plzni.

"První kontakt se Zlínem proběhl už po Novém roce, což nějak nedopadlo. Chtěl jsem dál hrát fotbal, je mi 33 let, ale fyzicky se cítím zdravý a naprosto v pořádku. Chci hrát na té nejvyšší úrovni, co to půjde. Zlín se mi zamlouval už po tom prvním kontaktu," uvedl Hloušek.

Dodal, že velký podíl na jeho příchodu má nejen generální manažer Zdeněk Grygera, ale i bývalý trenér "Ševců" Pavel Hoftych.

"Věděl jsem, že klub vede pan Grygera, tak to bude mít nějakou úroveň po fotbalové stránce. Další, co rozhodlo, byl kontakt s trenérem Hoftychem, který mi to velmi doporučoval. Moje angažmá tady je zčásti i jeho zásluha," prohlásil Hloušek.

Po letech v zahraničí se chtěl i kvůli rodině vrátit do Česka. V minulosti pět let strávil v bundeslize, kde oblékal dres Kaiserslauternu, Norimberku a Stuttgartu. Největší úspěchy zažil během čtyřletého působení v Legii Varšava, se kterou získal třikrát mistrovský titul a dvakrát ovládl Polský pohár. Nyní ho ale čeká se Zlínem boj o záchranu.

"Nemám v hlavě myšlenku, že jsem to tady přišel nějak dokopat. Můj první cíl je, abych klubu pomohl a nekoukal na sebe. Příčky můžeme atakovat ještě vyšší a po výhře nad Libercem by neměl být cíl záchrana, ale spíš střed tabulky," dodal osminásobný reprezentant.

V národním týmu nastoupil naposledy před pěti lety v přípravě s Litvou. V české lize má na kontě 102 zápasů, ve kterých vstřelil devět branek.

Místo boje o záchranu snaha o titul

Fotbalisty Plzně posílil obránce Libor Holík. Druhý tým ligové tabulky získal třiadvacetiletého pravého beka a bývalého člena reprezentační jednadvacítky na hostování do konce sezony z Jablonce, součástí transferu není opce na přestup.

Holík by měl pomoci vyztužit obranu, v níž Plzni aktuálně chybí několik zraněných hráčů. Na marodce byl v úvodu jarní části i pravý bek Radim Řezník.

"V obranných řadách máme nyní poměrně dost zraněných hráčů. Jsem tedy rád, že se nám podařilo dotáhnout hostování velmi kvalitního a talentovaného hráče, který je připravený okamžitě naskočit do zápasů," uvedl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Holík obnoví spolupráci s plzeňským trenérem Michalem Bílkem, který ho v minulosti vedl ve Zlíně. "Pro každého hráče je určitě plus, když ví, že se s trenérem znají. Takže i to hrálo velkou roli," poznamenal Holík.

"Libora znám a vím, jakého hráče jsme získali. Jde o velmi kvalitní alternativu na kraj obrany či zálohy," pochvaloval si Bílek.

Holík vymění boj o udržení v lize za bitvu o titul. Zatímco Jablonec je v tabulce až třináctý, Plzeň má na druhém místě stejně bodů jako vedoucí Slavia.

"S Jabloncem jsme na tom v lize byli docela špatně, naopak Viktorka momentálně hraje o nejvyšší příčky, což je pro mě to největší lákadlo. Chci týmu pomoct vybojovat ty nejvyšší příčky," řekl Holík.

"Seběhlo se to opravdu rychle, protože jsem se to dozvěděl teprve včera. Překvapilo mě to a zároveň potěšilo. Když jsem zjistil, že mě z Jablonce pustí, tak jsem neměl nad čím přemýšlet," doplnil Holík, který si vloni v březnu zahrál s českou jednadvacítkou na mistrovství Evropy.

V lize vedle Jablonce a Zlína působil také v Karviné a jeden start si připsal za Slavii, kde působil i v mládeži. V nejvyšší soutěži má odchovanec Slovácka na kontě 121 startů a čtyři branky.

Rolinek je rád, že přišel až po přípravě

Do fotbalové Mladé Boleslavi přestoupil záložník či obránce Martin Rolinek z druholigové Líšně. V sedmém týmu nejvyšší soutěže podepsal jednadvacetiletý hráč smlouvu na tři a půl roku.

"Slyšel jsem o náročnosti pana (trenéra) Jarolíma a možná bych měl být rád, že jsem přeskočil zimní přípravu, ale těším se na něho i na naši spolupráci. Mojí hlavní osobní ambicí je, abych stabilně hrál a ukázal všem v Mladé Boleslavi, že můžu být platným hráčem," uvedl Rolinek.

Během tří sezon v Líšni odehrál 54 zápasů a dal osm gólů.