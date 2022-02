Van Buren má podle Dynama platnou smlouvu, Budějovice by o body přijít neměly

Prvoligové České Budějovice potvrdily platnost smlouvy o hostování záložníka Micka van Burena z fotbalové Slavie, kvůli které jim podle médií hrozil odečet 19 bodů. Jihočeský celek se kvůli tomu také omluvil bývalému sportovnímu řediteli Tomáši Sivokovi.

Bývalého českého reprezentanta, jenž ve funkci skončil o víkendu, v sobotním prohlášení na klubovém webu zkritizoval majitel Dynama Vladimír Koubek. Mimo jiné uvedl, že na smlouvě o Van Burenově hostování není pravý podpis.

Pokud by to byla pravda, hrozila by Českým Budějovicím kontumace všech zápasů, do kterých Van Buren nastoupil. Pro Jihočechy by to znamenalo ztrátu 19 bodů a propad na poslední místo tabulky. Momentálně jsou s 27 body šestí.

Dnes však Dynamo oznámilo, že šlo o nedorozumění. "SK Slavia Praha a SK Dynamo si navzájem potvrdily platnost smlouvy Micka van Burena o hostování v Dynamu," uvedl klub v prohlášení na webu.

"Všechny závazky z této smlouvy, včetně finančních, jsou řádným způsobem plněny," oznámilo Dynamo. Informovalo o tom také disciplinární komisi LFA, která by mohla případný prohřešek projednávat na dnešním zasedání.

"V sobotní tiskové zprávě došlo k nešťastné interpretaci o platnosti podpisu a klub se tímto Tomáši Sivokovi omlouvá. Další okolnosti ukončení spolupráce jsou interní záležitostí klubu a ten se k nim již nebude dále vyjadřovat," dodalo vedení Českých Budějovic.