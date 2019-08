Komise zavřela Slavii stadion. Absurdní, prohra českého fotbalu, zlobí se Tvrdík

před 48 minutami

Fotbalová Slavia bude muset odehrát příští domácí soutěžní zápas s Libercem bez diváků.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Pražany uzavřením hlediště po výtržnostech v nedělním utkání 3. ligového kola proti Olomouci, v jehož závěru naházelo několik příznivců červenobílých pyrotechniku do hostujícího sektoru.

Slavia bude mít navíc do konce roku podmíněně na dva zápasy uzavřené sektory na severní a jižní tribuně za oběma brankami a klub také dostal pokutu 250 tisíc korun. Pražané podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka zvažují odvolání proti části trestu.

"Vyšetřování policie a klubu ukazuje, ze trestný čin spáchala omezená skupina pachatelů z jednoho slávistického sdružení čítajícího nižší desítky členů. Jsme připraveni přijmout tvrdý trest. Součet trestů disciplinární komise je ale absurdní a nespravedlivý. Míří na fans, kteří čin odsuzují," ohradil se na svém twitterovém účtu předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

"Je to trest, který je podle našeho názoru odpovídající. Fanoušci Slavie se při utkání s Olomoucí dopustili dvou velmi závažných provinění, a totiž vhazování pyrotechniky přímo mezi fanoušky hostujícího týmu, což vedlo navíc k ne úplně krátkému přerušení utkání. Došlo k vhození šesti světlic mezi zhruba 50 fanoušků hostí. Všichni můžeme jen děkovat, že se nikomu nic nestalo," řekl novinářům předseda komise Richard Baček.

"Samotné použití a pronesení pyrotechniky v takové míře musí mít za následek proměnění podmínky, kterou Slavia držela od podobných incidentů z minulé sezony. Vhazovat světlice úmyslně do davu lidí je zvěrstvo, to je nejhorší. V minulosti jsme opakovaně rozhodovali v zájmu fotbalu, dokonce jsme podmíněně odložili podmínku. Ale ukázalo se, že je třeba přistoupit k citelnějšímu trestu," uvedl Baček.

Slávisté měli kvůli trestu ze závěru minulé sezony na první domácí zápas ročníku zavřenou severní tribunu a "kotel" fanoušků se přesunul za opačnou branku.

Klub byl navíc v podmínce na další utkání, a to do konce září. Přesto několik chuligánů v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Sigmy. Rozhodčí Zbyněk Proske musel utkání, které Slavia vyhrála 1:0, na chvíli přerušit.

"Jestliže víkendová trestná činnost je prohrou Slavie, dnešní rozhodnutí DK je prohra českého fotbalu. Kdo na něj bude chodit a kdo do něj bude investovat? Legislativa by měla umožňovat trestat jednotlivce, ne tisíce fanoušků či investory nebo sponzory. Smutný den. Klub se odvolá," zlobil se Tvrdík.