Záložník Holík se vrací do Zlína. Na půl roku na hostování

před 2 hodinami

Záložník Lukáš Holík jde na půl roku hostovat z Dukly do Zlína. Šestadvacetiletý fotbalista se tak vrací do týmu, jehož je odchovancem. Měl by se pokusit zacelit mezeru po Ibrahimu Traorém, který odešel hostovat do Slavie. Holík přestoupil před rokem do Dukly právě ze Zlína. Za tým z Julisky odehrál 30 ligových zápasů a vstřelil pět gólů. Tuto sezonu začal v základní sestavě, poslední dvě kola ale jen střídal. "Jsme rádi, že nás posílí Lukáš Holík, který zdejší prostředí velice dobře zná. Je to náš odchovanec a určitě nám může pomoci a věříme, že navážeme na úspěšnou spolupráci, která fungovala i před jeho odchodem," řekl sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera pro klubový web.

autor: ČTK | před 2 hodinami