Zadostiučinění necítím, pořád jenom vztek, zlobí se kouč Bohemians Klusáček

Rozhodčí náš poškodil, hřímal Luděk Klusáček, trenér Bohemians Praha, po utkání v Liberci, v němž jeho svěřenci podlehli 1:2. Komise rozhodčích mu následně dala zapravdu: Bohemians měli v Liberci kopat penaltu za Chalušův faul na Dostála, navíc první gól domácích neměl pro hraní rukou platit.

Cítíte zadostiučinění?

Absolutně žádné! Já cítím akorát vztek. Druhá situace, tedy faul na Dostála, byla už jasná na hřišti. Jestli byl první gól domácích regulérní, to poznat v reálu nešlo. Až když jsem si to pustil na velké obrazovce, tak to bylo také jasné - ruka!

Když jste po zápase mluvil do televize a stěžoval si na poškození rozhodčími, vycházel jste z přímého posouzení a vlastní zkušenosti, nebo jste si záběry už prohlédl?

Penaltový zákrok jsem v rychlosti zhlédl na mobilu. Ale opakuju a zdůrazňuju: bylo to jasné už na hřišti! Proto jsme se rozčilovali, že rozhodčí situaci pořádně ani nezkontrolovali, měli to vyřízené za tři vteřiny…

Bude klub podávat protest? Doporučíte ho?

Sám rozhodně nic iniciovat nebudu, nechci ztrácet s rozhodčími ani čas, ani energii, nic. Co nastane, to mě nezajímá, je to pořád dokola… body nám nikdo nevrátí. Přišli jsme o ně už poněkolikáté a nemělo by to smysl. Jsem trenér, mám svou práci, snažím se zlepšit hru mužstva, to je můj úkol. To se snažím ovlivnit, rozhodčí ovlivnit nemůžu.

Když jste si ale po utkání s Jabloncem (3. kolo, 2:2) veřejně postěžoval, že Miroslav Pelta šel o přestávce do kabiny rozhodčích, tak jemu i dalším funkcionářům to bylo zakázáno. Takže to nemělo smysl?

Řekl jsem svůj názor, že nás soudce obral o body, tehdy i teď, ale v týdnu se rozhodčími už nezaobírám. Energii věnuju mužstvu, mám jiné starosti. Jestli funkcionáři nesmí už do šatny, to je dobře, ale jestli to změní něco zásadního s výkony rozhodčích, to už si nejsem jistý. Spíš ne.

Traduje se, že Bohemians nikoho nahoře nezajímají, proto jsou poškozovaní. Souhlasíte s touto dedukcí?

Nepřemýšlím tak. Rozhodčí chyby dělají, to pochopím. Hra je rychlá, když na tréninku někdy pískám, tak také nezachytím všechno. Ale pokud mají k dispozici VAR a sedí u něho dva školení lidé, podotýkám dva, a přesto chybně vyhodnotí jasnou situaci, tak je to hodně špatně. To zavání úmyslem, nebo absolutním diletantstvím. Jiná možnost není. Já osobně bych byl poprvé pro velmi přísný trest, podruhé pro vyřazení z listiny.

Máte pocit, že vám rozhodčí někdy pomohli?

Předpokládám, že se teď nebavíme o špatně posouzeném autu. Potom v této sezoně si nic nevybavuju, mám v hlavě jen momenty, kdy jsme byli poškození. Možná jedna dílčí situace v poháru s Jihlavou. Zásadní přehmat v náš prospěch jsem nezaznamenal, proti nám několik. Žádné konspirace v tom však nehledám, ať to vyhodnotí ti, komu to přísluší. Jsem trenér, nechci si tím zahnojovat hlavu. To je věc majitele, vedení klubu, LFA.

Ani při sporných situacích se nerozčilujete, vypění spíš váš asistent Erich Brabec. Máte to tak rozdělené?

Nemáme, taky na rozhodčí vyjedu. Jsem však klidnější než Erich.

Taky jste v sezoně ještě žlutou kartu nedostal.

Zatím ne, Erich už má. Hlavně nepíská pan Ardeleánu, kdy žlutá pro mě byla pravidlo. Nesedli jsme si, navzájem se nemáme rádi, nemá to ale cenu řešit.

Máte pověst čestného člověka, který se nesmiřuje s nespravedlnostmi. Na hřišti ani v zákulisí. Nemůže to za vás mužstvo odnášet?

To si myslím, že ne.

Je podle vás VAR prospěšná věc pro fotbal?

Určitě je, jsem pro jeho používání. Ale je tam pořád lidský faktor.

Po volbách FAČR, kdy nastaly velké kádrové změny, pracuje komise rozhodčích v novém složení. Má vaši důvěru?

Má bezesporu složitější pozici, přišla řada mladých rozhodčích, kteří zkušenosti nemají. Chyby budou dělat, pokud budou na obě strany a neúmyslné, tak to k fotbalu patří. Jako je dělají hráči, trenéři, musíme se na to dívat trochu s nadhledem. Ale jestli si získá důvěru, to ukáže čas, výchozí pozici po té staré komisi rozhodčích má ale velmi, velmi těžkou.