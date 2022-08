"Za tohle jsem červenou ještě nezažil." Trpišovského namíchlo vyloučení Ousoua

Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského nemile překvapilo vyloučení Aihama Ousoua ve vítězném zápase pátého kola první ligy na hřišti nováčka z Brna.

Švédský stoper dostal za strčení do střídajícího Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Tomáš Klíma svůj původní verdikt změnil a pro hostujícího obránce utkání v 57. minutě předčasně skončilo. Trpišovský za podobný zákrok nikdy červenou kartu neviděl.

Podle zápisu o utkání Klíma vyloučil Ousoua za zmaření zjevné brankové možnosti.

"Překvapilo mě to hodně a ještě o to víc, když jsem to teď viděl. Musím počkat, co řekne komise rozhodčích. Za mě je to škoda, protože rozhodčí pískal dobře a takhle mu VAR (videorozhodčí) do toho vstoupil touhle věcí. Je to trošku kaňka, hráč teď bude potrestaný," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Nechci to moc rozebírat, vždy se tomu snažím vyhnout, pokud nejde o brutální hru. V životě jsem ještě nezažil červenou kartu za takový moment. Kdyby to ještě rozhodl rozhodčí na hřišti, ale že do toho vstoupí VAR a pošle ho tam (k monitoru), je pro mě strašné překvapení. V kontextu toho, že za některé zákroky, a to nemyslím dnes, nejsou červené karty a pak je hráč vyloučený za tohle, jsme tady byli všichni překvapeni," dodal šestačtyřicetiletý kouč.

Verdikt zaskočil i střelce úvodní branky Slavie kapitána Stanislava Tecla. "Když tahal žlutou kartu (po zhlédnutí u monitoru), myslel jsem si, že ji zruší. Nevím, co na to říct, abych neměl tahanice na Strahově. Uvidíme, jak se k tomu postaví komise rozhodčích," prohlásil Tecl.

"Říkal jsem rozhodčímu, že by hráč doběhl do autu nebo že by běžel po brankové čáře. Říkal mi, že podle videa by to doběhl, šel by sám na bránu a do zakončení. Jestli to tak bylo, nevím," doplnil jednatřicetiletý útočník.

Slavia v té době vedla díky povedené první půli 3:0, přesto Trpišovský po vyloučení v klidu nebyl. "Může se stát cokoliv. Ještě mi problesklo hlavou, že na některých hráčích byla vidět čtvrteční zátěž," připomněl výhru 2:0 po prodloužení nad Rakówem Čenstochová v odvetném utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy.

"Zbrojovka skvěle vstoupila do druhé půle. Prvních 10 minut bylo kdo s koho, jestli přidáme čtvrtý gól a úplně zlomíme zápas, nebo se do něj Brno dostane zpátky. Myslel jsem si, že to bude ještě hodně těžké, ale čtvrtý gól zápas definitivně zlomil," podotkl Trpišovský, jehož svěřenci vyhráli čtvrté kolo po sobě a vedou neúplnou tabulku o dva body.