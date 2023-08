Bořil popřel i názory lékařů: Všem jsem ukázal. Říkali, že jsem pomalý a starý

Uzdravený kapitán Jan Bořil byl nadšený, že ve šlágru 5. ligového kola proti Ostravě poprvé od předloňského října mohl nastoupit za A-tým slávistických fotbalistů v základní sestavě.

Dvaatřicetiletý obránce si na tiskové konferenci pochvaloval, že sobě i ostatním dokázal, že na profesionální úroveň stále má. Bývalý český reprezentant připustil, že byl hodně nervózní, ale fyzicky se cítil dobře a operované koleno ho nijak nezlobilo.

"Jsou to necelé dva roky, co jsem naposledy v lize nastoupil v základu. Nikdo se mnou už nepočítal, na mou osobu padala některá docela špatná slova. Slýchal jsem, že už na to nebudu mít, že jsem pomalý, starý. Ale já jsem se kousnul, překlenul jsem to a makal na sobě. I když jsem měl takovéhle těžké zranění, řekl jsem si, že do toho musím dát vše," uvedl Bořil.

"Trenéři mi věřili, dali mi možnost, že jsem dnes nastoupil. Pomohlo mi celé mužstvo, samozřejmě vedení, které mi umožnilo mít tady ještě na rok smlouvu. Pořád jsem věřil a dnes se to vyplnilo. Byl jsem naměkko, uznávám. Všem jsem ukázal, že na to stále mám a že se mnou trenéři můžou počítat," doplnil levý obránce, který v lize naposledy nastoupil od začátku předloni v říjnu v derby na Spartě.

Proti Baníku si připsal první minuty v sezoně. "Celou dobu trénuju, odjel jsem dobře přípravu. Trenéři mě chválili. Nic jsem nevynechal, nebyl jsem nemocný, zraněný. Čekal jsem na svou šanci. Věděli jsme, že bude hodně zápasů, že to trenér protočí. Po čtvrtku (s Dniprem) mi řekl, že bych měl nastoupit, ať se na to připravím," prohlásil Bořil.

"Zaprvé jsem se na to hrozně těšil, zadruhé jsem byl hrozně nervózní a zatřetí jsem si pořád promítal některé hráče, co nám trenéři ukazovali. Koukal jsem na hodně videí. Hodně jsem se na to zaměřil, abych to klukům a celé Slavii nepokazil," podotkl bývalý hráč Mladé Boleslavi.

V úvodu se dokonce mohl zapsat mezi střelce, ostravský gólman Jiří Letáček jeho střelu z dálky přizvedl na roh. "Trenéři nám říkají, ať z podobných pozic střílíme, takže jsem je poslechl. Škoda, že to nešlo trochu níž a do strany, to by bylo nepříjemnější pro gólmana," mínil Bořil.

Zvládl celých 90 minut. "Koleno je v naprostém pořádku, vůbec jsem ho necítil. Jsem klidně připravený i na čtvrtek," řekl Bořil směrem k úvodnímu utkání 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem.

"Chceme se dostat do skupiny a zase mít nějaké zvučné soupeře. Teď trenéři vědí, že se mnou mohou počítat. Tak doufám, že si nějaký pohárový zápas zahraju," dodal s úsměvem.

Zpočátku hrozilo, že si už profesionální fotbal nezahraje, pomohla mu ale operace poškozené chrupavky kolenního kloubu v Německu.

"Nejtěžší chvíle přišla, když jsem se dozvěděl diagnózu. Navštívil jsem hodně doktorů, většina se jich shodla, že už nebudu hrát na profi úrovni. Tenkrát mi ukápla i slza. Pak mi jeden nejmenovaný reprezentační doktor doporučil experta v Německu, který měl s podobnými zraněními zkušenosti. Řekl mi, že není problém a po pár měsících se můžu vrátit na profesionální úroveň. Jsem za to nesmírně vděčný," uvedl Bořil.

Velkou radost z jeho návratu měl i slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Odvedl výborný výkon na úrovni těch před zraněním. Kdybych mu nevěřil, tak teď nehrál. Říkal jsem si, že to je Honza Bořil a že jestli to má někdo zvládnout, tak je to on. Jestli bude hrát dál jako teď, tak možná jeho vytížení bude vyšší, než jsme si všichni mysleli," řekl Trpišovský.