Fotbalové stadiony by měly mít systém na rozeznávání tváří, řekl Hamáček

před 3 hodinami

Problémoví fanoušci by se už neměli dostat na fotbalové stadiony. Mohly by je ještě před vstupem na tribuny rozeznat bezpečnostní systémy, jaké jsou už dnes na ruzyňském letišti. Jde o jedno z opatření, která by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měla zajistit na utkáních bezpečí. Systém by měl být propojen s databází problémových fanoušků, o které se zatím jen mluvilo.

Přestože fotbaloví fanoušci skandují, že "pyro není zločin", po březnovém utkání mezi Spartou a Viktorií Plzeň jednomu z nich za použití pyrotechniky hrozí až deset let vězení. Příznivec plzeňského klubu totiž vystřelil do sparťanského sektoru rachejtli a trefil dívku.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po dnešní schůzce s expertní skupinou zabývající se násilím na stadionech popsal několik opatření, kterými chce na fotbalových stadionech do budoucna zvýšit bezpečnost. "Bavíme se o kamerových systémech, které jsou schopny rozeznávat tváře. Podobných, jako jsou na pražském letišti. Ta technologie tady existuje a lze ji nasadit i na stadiony," uvedl Hamáček s tím, že o tom bude s kluby jednat.

Nákladné systémy by si totiž měly platit samy. Hamáček však odmítá, že by vláda klubům finančně se zabezpečením pomohla. Vyřešení problému by podle něj bylo výhodné i pro kluby, které by už nemusely platit pokuty za řádění problémových fanoušků.

Stát chce s kluby spolupracovat na propojení klubové a policejní databáze problematických fanoušků, aby bylo jasné, kdo na stadiony nesmí. O databázi už se mluví od roku 2014. Podle předsedy Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušana Svobody může za její absenci stát. "Zatím se nevyřešilo, jak on-line propojit soudní zákazy a zákazy udělené v přestupkovém řízení," sdělil Svoboda s tím, že k tomu by právě přibyly klubové zákazy.

K určitému propojení by podle něj mohlo dojít už od nové ligové sezony. "Bez ohledu na průšvih, který se stal na zápasu Sparty s Plzní, jsme plánovali spustit na čtyřech velkých stadionech pilotní projekt," uvedl Svoboda. Šlo by o stadiony Sparty, Slavie, Plzně a Baníku Ostrava. Sám ministr vnitra odhaduje, že by kostra databáze mohla vzniknout do několika měsíců.

Ministerstvo vnitra také plánuje zvýšit pokuty, které mohou fanoušci dostat, pokud porušují pravidla na stadionech. "Ještě o tom budeme jednat, ale mělo by to být vyšší, než je tomu dnes. Třeba až 100 000 korun," řekl ministr s tím, že dnes jsou to sankce v řádu stovek či tisíce korun, na jejichž zaplacení se problémoví diváci složí.

LFA i ministerstvo vnitra se shodují také na tom, že by kvalitnější práci měly odvádět agentury, které zajišťují bezpečnost na stadionech. Jejich kvalita je podle Hamáčka různá, i proto, že tato práce není příliš vyhledávána. Měl by být proto připraven zákon, podle něhož musí mít agentury certifikát, který dokáže, že jsou schopné zajistit určitou kvalitu.

Hamáček se s expertní skupinou sejde znovu za čtrnáct dní. Úterní jednání svolal v reakci na incident z utkání 24. kola fotbalové ligy mezi Spartou a Plzní na Letné, v němž pyrotechnika hozená ze sektoru pro hostující příznivce zranila několik diváků. Disciplinární komise LFA následně udělila Plzni půlmilionovou pokutu, pořádající Sparta musí za výtržnosti diváků zaplatit 350 tisíc korun.