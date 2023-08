Tak ještě se trefit na Letné, přeje si Vitík po dvou gólech na severu Čech

Obránce Martin Vitík poprvé v ligové kariéře vstřelil dva góly v jednom utkání, jimiž pomohl fotbalistům Sparty ve čtvrtém kole k jasné výhře 5:1 v Jablonci.

Měl i šanci na hattrick, neproměněná příležitost ho však netrápila. Dvacetiletý mládežnický reprezentant doufá, že se konečně trefí i doma na Letné, jelikož všechny čtyři dosavadní branky v nejvyšší soutěži zaznamenal venku.

Vitík dal ve 12. a 26. minutě první dva góly Sparty, která úvodní dějství v Jablonci vyhrála vysoko 5:0. V 87. minutě měl šanci na završení hattricku, po rohovém kopu však hlavou zamířil vedle.

"Na každou standardku jsem se těšil víc a víc, protože jsem měl v hlavě, že bych chtěl dát další gól, ale určitě mě to zpětně nemrzí. Asi nad tím nebudu úplně přemýšlet. Samozřejmě kdybych dal hattrick, byl bych moc rád, ale trápit mě to moc nebude. Jsem hlavně rád za tři body," uvedl Vitík.

V obou případech se prosadil po centrech finského záložníka Kaana Kairinena. Nejprve otevřel skóre střelou z první z vápna. "Při prvním gólu jsem šel do prostoru, který mi určil (asistent) trenéra Loučka. Byl jsem tam, přišel tam balon a dal jsem gól," prohlásil Vitík.

Poté se prosadil hlavou. "Rozehrávali jsme nakrátko. Vycítil jsem, že by to mohlo přijít na zadní tyč. Hledal jsem tam balon a našel jsem ho," řekl Vitík.

Zápas označil za svůj doposud nejlepší v dresu Sparty. "Tím, že jsem vstřelil dva góly v jednom zápase, což se mi stalo poprvé, můžu říct, že to tak je," prohlásil Vitík.

V lize se trefil poprvé od loňského dubna, kdy skóroval v Teplicích. Ještě předtím zaznamenal branku v Mladé Boleslavi. "O té venkovní bilanci vím, je na čase trefit se na Letné. Rád bych tam vstřelil gól, je to jeden z mých snů. Doufám, že brzy vstřelím gól i tam," poznamenal Vitík.

Sparta vyhrála v Jablonci po čtyřech ligových utkání a v sezoně nejvyšší soutěže zůstala stoprocentní. "Jednou z věcí je nový trávník, bylo to rychlejší. Když jsme tady hráli předtím, kombinace byla složitější. V tomhle nám nový trávník hrozně pomohl," řekl Vitík.

"Byli jsme dnes ale hladoví, měli jsme dobrou výstavbu hry a dostávali jsme se do gólových šancí. První poločas jsme Jablonec smetli a byli jsme ve všem lepší. Ve druhé půli už to není nikdy takové, máte to v podvědomí," doplnil Vitík.

Letenští oproti úterní bezbrankové remíze v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň nastoupili s osmi změnami v sestavě. "Věděli jsme to od včerejšího předzápasového tréninku. Trenér (Brian Priske) nás na to upozornil a všichni to chytli za správný konec," těšilo Vitíka.

V úterý čeká Pražany domácí odveta s Kodaní. "Jsme dobře naladění, ale ukáže se to až v úterý na hřišti, tam leží pravda," prohlásil sparťanský odchovanec.

V minulých týdnech se spekulovalo o jeho možném odchodu do zahraničí. "Aktuální to není, s nikým jsem nemluvil. Zájem vždy je, ale momentálně se soustředím jenom na Spartu," uvedl Vitík.