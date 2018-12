Video přineslo rekordní záplavu penalt. Nejvíc jich kopala Slavia

před 43 minutami

V první fotbalové lize s větším využitím videa výrazně přibylo penalt. Za uplynulých 19 podzimních kol rozhodčí nařídili už 55 pokutových kopů, což je více než za celou minulou sezonu, přestože se odehrálo více než o třetinu utkání méně. Při zachování současného průměru by po 30 kolech bylo odpískáno 87 penalt, a s přehledem by tak padl absolutní rekord samostatné nejvyšší soutěže. Nejvíce pokutových kopů zahrávala pražská Slavia.

Jen v osmi z předchozích 25 sezon samostatné ligy se kopalo více penalt než za uplynulých 19 podzimních kol, a od ročníku 2005/06 to bylo dokonce jen ve dvou případech. V sezoně 2014/15 nařídili sudí 64 pokutových kopů a o ročník později 72. V minulých dvou sezonách to bylo pouze 47 a 51 penalt, což už právě skončený podzim překonal.

Historický rekord drží ročník 1994/95, kdy se kopalo 73 pokutových kopů. Ze stejné sezony je i klubové maximum 12 penalt, které tehdy zahrávala pražská Sparta.

Plzeň v sezonách 2014/15 a 2015/16 měla k dispozici shodně 11 pokutových kopů, poslední tři ligové ročníky však má nejvíce penalt Slavia. Červenobílí nyní za 19 kol zahrávali deset pokutových kopů a mají výrazně nakročeno k tomu, aby překonali sezonní rekord. Sedmkrát kopali v první části této sezony penaltu sparťané a pětkrát Plzeň.

Jelikož téměř při všech zápasech Slavie, Plzně a Sparty asistuje videorozhodčí, k nárůstu penalt přispěla právě i nová technologie, která je od této sezony poprvé nasazena do tří utkání jednoho kola.

Za prvních 16 kol doporučil videorozhodčí ve 23 případech potenciální změnu verdiktu, kdy se jde hlavní sudí podívat na monitor. Jedenáctkrát přitom šlo o faul v pokutovém území a čtyřikrát o hru rukou ve vápně.

Právě po ruce jabloneckého Tomáše Holeše se v pondělním závěrečném duelu podzimu kopala poslední penalta, z níž kapitán Milan Škoda gólem nasměroval Slavii k výhře 2:0.

"Dnes video pomohlo zrovna nám, ale každé kolo je to jinak. Někomu pomůže, někomu uškodí. Jsem rád, že video je. Sporných momentů je opravdu moc, podle mě to fotbalu prospívá," řekl novinářům slávistický brankář Ondřej Kolář.

I po zavedení videa ale došlo ve vápně k situacím, které vyvolaly dohady. Často právě při hře rukou. "Holi říkal, že ho to nejdřív trefilo do prsou a pak do ruky. Ruce ve vápně, to je hodně diskutabilní. Těžko se mi tyhle situace hodnotí. Vždy záleží na úhlu pohledu rozhodčího. Jednou to pískne, jednou ne. Bohužel pro nás se to teď pískalo. Bylo u videa víc lidí, asi se na tom shodli," podotkl jablonecký útočník Jan Chramosta.

Přehled penalt v sezonách samostatné první ligy: