Ve Spartě si to konečně sedlo. Posuzování penalt je faux pas, hodnotí VAR Frýdek

Jeho tatínek má se Spartou pět titulů, on ani jeden. A když už mají Letenští jeden na dosah, zrovna hraje v zahraničí. Fotbalový obránce Martin Frýdek ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že je ve švýcarském Lucernu spokojený a věří, že se ještě nějakého toho mistrovského vavřínu dočká.

V české lize jste posbíral nějaké ty žluté karty, ale první červenou jste slízl až ve Švýcarsku, teď už máte dokonce dvě. Čím to je, píská se ve Švýcarsku přísněji, nebo jste tam s nadsázkou řečeno "zvlčel"?

Neřekl bych, že jsem zvlčel. Tu první jsem dostal za zákrok ve vápně, o kterém si myslím, že mohl být posouzený na obě strany. Další byla za dvě žluté. Přísněji se tu ale nepíská, prostě se to nějak sešlo.

V české lize se teď hodně řeší VAR a posuzování penalt. Jak je to ve Švýcarsku, jak jsou rozhodčí benevolentní k zákrokům ve vápně a jak funguje spolupráce s videem?

Posuzování penalt je ve světě i v Česku celkově takové faux pas. V kombinaci s videem vzniká spousta zvláštních situací. Na jednu stranu pořád to posuzují lidi, kteří mohou dělat chyby. Pak záleží, kolik máte k dispozici kamer. Když je to jako v Anglii, kde mají spoustu záběrů a úhlů, ze kterých se dá posuzovat, tak je to něco jiného, než když máte dvě tři kamery. Přijde mi, že si ten systém teprve sedá a že se celý svět zatím učí, jak techniku správně používat.

Jedním z nejtřaskavějších zápasů z tohoto pohledu byl ve Fortuna:Lize duel Liberce se Spartou v posledním kole základní části. Stíháte sledovat českou ligu? A fandil jste bráchovi v dresu Slovanu, nebo Spartě?

Když to jde, sleduju zápasy bráchy, občas kouknu na Spartu, ale je to složitější, protože se to kryje i s mými zápasy. Někdy stihnu vidět jen nějakých 30 minut. Když hrál brácha se Spartou, tak jsem fandil Kikinovi (bratrova přezdívka). I když Spartě samozřejmě přeju, aby ten titul dotáhla, pořád je pro mě srdcovka.

Jaký máte vztah s taťkou? Neutahuje si z vás, že má se Spartou pořád víc titulů než vy?

S taťkou mám fajn vztah. Neutahuje si z nás. Tehdy to byla jiná doba, i když těch jeho pět titulů je samozřejmě neskutečných a klobouk dolů před tou tehdejší sparťanskou generací, co dokázala. Bohužel, já na ligový titul pořád čekám. Mám na kontě tři vyhrané domácí poháry, ale ligu žádnou. Tak snad to ještě dotáhnu.

Sparta je po dlouhé době blizoučko titulu. Čím to, že ho má tentokrát na dosah? Co myslíte, že poslední léta nefungovalo, a teď funguje?

Když jsem přicházel do Sparty, tak jsme o titul hráli. Dokonce dvakrát po sobě, byli jsme i ve čtvrtfinále Evropské ligy. Pak přišla éra pod Andreou Stramaccionim, který se vydal nějakou cestou, která nevyšla. Po něm přišel další přerod týmu a často jsme slyšeli, že to bude trvat, než si to sedne. A teď si to konečně sedlo. Kluci odvádí na hřišti skvělou práci. Jestli je něco jinak i v kabině, to netuším, přece jen tam už nějakou dobu nejsem.

Je ze švýcarské ligy snazší cesta do nějaké top zahraniční ligy než třeba ze Sparty? Jaký postup byste doporučil bratrovi?

Když se koukneme do švýcarského nároďáku, je tam spousta fotbalistů, kteří nastupují v top soutěžích. Vím, že odsud hodně kluků odchází do Německa, myslím, že je to snazší hlavně díky jazykové výbavě. Švýcaři tak mají blízko i do Itálie nebo Francie. V tom je to určitě snazší než z Česka. Ale bráchovi bych takhle radit nechtěl, je to jeho kariéra.

Je velký handicap, když ve Švýcarsku neumíte jazyky, a doporučil byste mladším klukům, aby pilovali cizí řeč s předstihem, než budou řešit zahraniční angažmá?

Mluví se tu hned čtyřmi jazyky, nejčastěji švýcarskou němčinou. Ale všichni kluci umí i francouzsky, italsky a anglicky. Takže když z toho něco ovládáte, tak se domluvíte. Já měl kliku, že jsem přišel do německy mluvícího kantonu a jazyk jsem už uměl. To mi hodně usnadnilo adaptaci. Mladším klukům bych určitě doporučil, ať pilujou jazyky, angličtina je základ.

V Česku se řeší systém nadstavby, zda je to správný herní způsob. Ve Švýcarsku je zase deset týmů a častěji hraje každý s každým. Co je podle vás lepší cesta ke zkvalitnění soutěže?

Hodně se to řeší i tady. Od příštího roku bude 12 týmů. Pořádně jsem se ještě nepídil po tom, jak se to bude hrát. Ale ten stávající systém hodně prospěl zkvalitnění soutěže. Je to vyrovnané, do posledního kola se bojuje o poháry i o udržení, je tu spousta skvělých hráčů. Jen s každým týmem hrajete čtyřikrát a kolikrát vám z toho už hrabe. V české lize ten model také není úplně zlý, letos to vyšlo, že bitva o titul má i v nadstavbě náboj a můžou si to týmy rozdat napřímo.

Jak se z Lucernu, který bojoval o přežití v lize, stal tým, co útočí na poháry, a dokonce pokukoval po kvalifikačních příčkách do Ligy mistrů?

Nic zásadního se nezměnilo, my jsme před tím nechytli začátek sezony a v podzimní části zaspali, asi jsme si ani tolik nevěřili. Na jaře jsme už ale začali sbírat body a teď v tom pokračujeme. Bylo by hezké, kdybychom se dostali do Evropy. (Lucern má dvě kola před koncem náskok na nepohárovou příčku čtyři body) O Lize mistrů (na tu už po víkendu dosáhnout nemůže) bych nemluvil, zase musíme zůstat při zemi a podívat se, kde jsme minulou sezonu byli.

O švýcarské lize se říká, že je ofenzivnější než ta česká. Je to důvod, proč jste tam tak spokojený?

Přesně tak. Hraje se tu ofenzivněji a jsem tu spokojený. Celkově je nám tu s rodinou dobře, zabydleli jsme se, a tak doufám, že tu budu i déle než do příštího léta, kdy mi vyprší prodloužení smlouvy.