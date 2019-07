Třetí operace během 14 měsíců. Sparťanský Kadlec je ze hry na půl roku

před 1 hodinou

Fotbalový útočník pražské Sparty Václav Kadlec podstoupil minulý týden transplantaci chrupavky v levém koleni, které si zranil loni v květnu proti Jihlavě. Od té doby byl na operaci již potřetí. Rekonvalescence potrvá šest měsíců.

Navzdory těžkému období zůstává sedmadvacetiletý Kadlec pozitivní. "Člověk si uvědomí plno věcí. Je to jenom fotbal, naopak se mi daří v osobním životě docela dost. Vždycky jsou pro a proti, takže jestli to mám takhle vyvážené, tak to má být," řekl pro klubový web Kadlec.

Kvůli zranění menisku v utkání s Jihlavou se podrobil artroskopii a přišel o poslední dvě ligová kola. Zpočátku bezproblémová rekonvalescence se ale zkomplikovala. V srpnu Kadlec přerušil přípravu a na šest týdnů se přesunul na léčení do Německa.

Poté začal s týmem znovu trénovat, jenže v listopadu musel podstoupit další operaci. Do hry se vrátil až v únoru v ligovém duelu proti Bohemians 1905. Jako střídající hráč byl na hřišti 26 minut. Další minutu přidal v březnu proti Plzni, od té doby znovu nehrál. V prvním týdnu přípravy nezvládlo koleno zvýšenou zátěž, proto neodcestoval na soustředění.

S lékaři se nakonec dohodl na transplantaci chrupavky. "Je to nejtěžší zákrok, který jsem kdy měl a že už jsem jich měl hodně. Rozhodli jsme se pro tuhle cestu, abych mohl fungovat ve fotbale i v normálním životě. Rekonvalescence je na šest měsíců a pak se uvidí," řekl Kadlec.

"Bohužel už musím počítat se všemi variantami. Stále u mě převládá to, že to bude dobré a budu hrát. Ta možnost tam je a je veliká. Není to tak, že by to bylo padesát na padesát. Bohužel už koleno je v takovém stavu, že se může stát cokoliv. Mám časový horizont, jak dlouho to chci zkoušet a dělat pro to všechno," uvedl bývalý reprezentant.

Kromě Kadlece budou Spartě na podzim chybět i obránce Filip Panák, záložník Bořek Dočkal a útočníci Václav Drchal a Matěj Pulkrab, který by se podle trenéra Václava Jílka mohl vrátit v závěru podzimu.