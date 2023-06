"Udělal jsem si ke Spartičce vztah," loučí se Čelůstka s Letnou

Fotbalový reprezentant Ondřej Čelůstka po třech letech skončí ve Spartě. Čtyřiatřicetiletý stoper se s vedením úřadujícího mistra nedohodl na prodloužení smlouvy a k 30. červnu odejde jako volný hráč. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Čelůstka přišel do Sparty v červenci 2020 po deseti letech v zahraničí. Bývalý obránce Zlína, Slavie, Palerma, Trabzonsporu, Sunderlandu, Norimberku a Antalyasporu se na Letné zařadil mezi opory. Vinou zdravotních problémů ale za Spartu odehrál pouze 48 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly.

Kvůli poslednímu zranění Čelůstka chyběl od února 2022. V minulé sezoně za A-tým naskočil až na závěrečných sedm minut posledního ligového utkání s Plzní, kdy už svěřenci trenéra Briana Priskeho měli jistý titul. Už předtím třiatřicetinásobný reprezentant nastoupil za druholigovou rezervu Sparty.

"Pro mě osobně byl ten poslední rok hodně těžký kvůli zranění, ale nakonec se týmu podařilo to nejvíc, což byl titul. Jsem za to obrovsky rád. Udělal jsem si tady ke Spartičce vztah a budu na to vždycky v dobrém vzpomínat," uvedl Čelůstka.