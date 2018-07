Trenér mi řekl, ať tam vlítnu a rozhodnu. Je to skvělý start ve Spartě, radoval se Tetteh

před 1 hodinou

Benjamin Tetteh v 57. minutě úvodního ligového kola proti Opavě vystřídal na hrotu zraněného Matěje Pulkraba a podepsal se pod oba góly Letenských.

Praha - Povedený soutěžní vstup do nového angažmá na Spartě má za sebou útočník Benjamin Tetteh. Letní posila z Bohemians 1905 nejprve v 73. minutě přihrála na vedoucí trefu Guéloru Kangovi a v 84. minutě s přispěním teče obránce Jaroslava Svozila přidala pojistku.

"Je to skvělý start do nového angažmá. Hrál jsem první zápas, zařídil jsem jeden gól, navíc ještě asistence. Jsem rád za výsledek i za to, jaký jsem podal výkon. Určitě je to vzpruha pro moje sebevědomí," řekl novinářům Tetteh.

Jeho trefu na 2:0 rozhodčí Pavel Královec v zápise označil jako vlastní, ghanský mladík si tím však radost zkazil nenechal. "Ani nevím, jestli to byl můj gól, nebo vlastní. To už je jedno," uvedl Tetteh s úsměvem.

Zatímco před týdnem při prohře s Lubinem v generálce na start sezony začal v základní sestavě, na startu ligy dostal v zahajovací jedenáctce přednost Pulkrab.

"Trenér se mnou mluvil už před zápasem a pak, když mě posílal na trávník, mi řekl, ať předvedu to nejlepší, co ve mně je. Řekl mi, ať tam vlítnu a udělám rozdíl v utkání. A to se povedlo," pochvalovala si letní posila Sparty.

Tetteh věří, že na dnešní výkon naváže v dalším průběhu sezonu. "Nikdy sám se sebou nejsem úplně spokojený, protože sezona je dlouhá a čekají nás další zápasy. Musím v tomhle pokračovat," uvedl Tetteh. "Každopádně vítězství je pro nás strašně důležité. Každý z nás teď bude o něco sebejistější a všichni z toho můžeme těžit v dalších zápasech," dodal.

Tettehův výkon ocenil i sparťanský trenér Pavel Hapal. "Měli jsme v plánu, že Matěj (Pulkrab) půjde do zápasu od první minuty, i na základě jeho dobrého výkonu v přípravě proti Samaře. Nakonec jsme i na základě průběhu zápasu přešli na dva útočníky. Střídání nám vyšla, oživili jsme tím hru. To platí i o Benjaminu Tettehovi, který se přičinil o oba góly," uvedl Hapal.